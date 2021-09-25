خبيرة تغذية علاجية: مريض السمنة أرض خصبة للإصابة بالكثير من الأمراض

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قالت الدكتورة دعاء سهيل، خبيرة التغذية العلاجية، إن هناك ضرورة للتخلص من مرض السمنة للحفاظ على الشكل العام، والصحة العامة للجسم، مشيرة إلى أن مريض السمنة إذا لم يشعر بمعاناة السمنة في السن الصغير، فمن المتوقع أن يشهد الكثير من تبعات مرض السمنة مع تقدم العمر.

وتابعت «سهيل»، خلال برنامج «صحتك بالدنيا» على فضائية “cbc”، مساء السبت، أن السمنة تؤدي إلى الشخير الحميد أو «النهجان»، والنوم المتقطع، مشيرة إلى أن مريض السمنة يعد أرض خصبة للإصابة بالكثير من الأمراض.

ولفتت إلى أن السمنة ناقوس خطر يدق في العالم العربي، خاصة أن الدول العربية تتصدر الإحصائيات العالمية في انتشار مرض السمنة، وبالتالي العالم العربي عرضة للإصابة بتبعات مرض السمنة.