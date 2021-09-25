★ ★ ★ ★ ★

اعتمدت هيئة الغذاء والدواء 230 وسيلة لخفض مخاطر المستحضرات الصيدلانية، ومراجعة 526 ملفًا لخطط إدارة المخاطر للمستحضرات المقدمة للتسجيل، فضلًا عن 158 محاضرة تعريفية عن وسائل خفض المخاطر لأعضاء الجمعيات الطبية والعلمية وطلبة الجامعات والممارسين الصحيين بالمستشفيات، إلى جانب استفادة 21330 ممارسًا صحيًا من وسائل خفض المخاطر.

سلامة الأدوية

واستقبلت الغذاء والدواء وعالجت 413 تقرير سلامة دورية محدثة إلى جانب استقبال 72493 تقرير عرض جانبي، و46 تقرير سلامة دوائية مفصلة ما بين استشارات وتقارير، وعملت الهيئة على تأكيد مأمونية 120 مستحضرًا صيدلانيًا ضمن مشروع الدراسة الاستباقية لسلامة الأدوية، فضلا عن تقييم 16 تقريرًا محدثًا للسلامة، و46 تقريرًا للسلامة الدوائية و39 تقرير تحليل تقارير سلامة لأعراض جانبية مقدمة من الشركات الدوائية.

توفر وتتبع

وعملت هيئة الغذاء والدواء على وضع نظام رصد يعمل على ربط كل عملية البيع لمجموعة من الصيدليات الأهلية بشكل تلقائي في نظام رصد، إلى جانب إضافة 200 صيدلية مرجعية وإيقاف استخدام الأدوية التي صدر بحقها تعاميم سحب أو إيقاف، وتعاملت الهيئة مع 6690 بلاغ نقص أدوية واردة، والعمل على توفيرها للجهات المبلغة إلى جانب دعم توفير 1700 مستحضر صيدلاني للجهات الصحية وتفعيل خدمة الإبلاغ عن توقع النقص في مخزون الأدوية لدى وكلاء شركات الأدوية حيث تم معالجة 413 بلاغًا.

الدراسات ما قبل السريرية

181 ملفا للدراسة

33 تقييما

28 دراسة سريرية

213 طلبا لتعديل الدراسات السريرية

18 دراسة سريرية للعلاجات المتقدمة

2689 استشارة

131 طلبًا تم التحقق منها