بعد تصريحاته المثيرة.. هذا أبرز ما قاله أحمد السعدني : «كانوا بيدلعونى وأنا صغير بسعدون وسوسى»

★ ★ ★ ★ ★

لاقتراحات اماكن الخروج

تصدر الفنان أحمد السعدني تريند محرك البحث الشهير «جوجل»، بعد استضافته مع أبلة فاهيتا مساء أمس الجمعة في برنامجها لايف من الدوبلكس المذاع عبر شاشة «on» .

وفي السطور نرصد أبرز التصريحات نرصد أبرز تصريحات أحمد السعدنى خلال الحلقة:

_ آخر مرة اتعاكست من أسبوع أمام الجيم، وواحدة قالتلي أنت حلو أوي غير التليفزيون

_ كنت بخاف من نادية الجندى قبل التعاون معها في التمثيل، ولكن بعد ذلك أصبحنا أصحاب

_ كانو بيسمونى طويل وأهبل وأنا صغير، ولما كبرت عرفت أن الطول هيبة

_ بعمل مقالب طول الوقت في إنجى على وهى بتصدق كل حاجة

_ خالد الصاوى أحلى إيد بوستها

_ عاملين جروب لأصدقاء الوسط الفني اسمه العنبر على تطبيق Whats App.

_ صلاح عبدالله غادر جروب العنبر الذي يجمع مجموعة من الفنانين بسبب السفالة.

_ يوجد في جروب العنبر كل من أحمد الفيشاوي وكريم محمود عبدالعزيز ومحمد عادل إمام وعمر مصطفى متولي وأحمد رزق وسليمان عيد وبيومي فؤاد وأكرم حسني ومصطفى خاطر ومحمود البزاوي وأوس أوس.

_ صحابي كانوا بيقولولي وأنا صغير يا أحمد صلاح الأيوبي.

_ كانو بيدلعونى وأنا صغير بسعدون وسوسى .

وشارك مؤخرا أحمد السعدنى في فيلم «200 جنيه»، تدور أحداثه في إطار اجتماعى يستعرض 8 قصص مختلفة ومتنوعة، منها الكوميدى والتراجيدى ويظهر فيه مجموعة كبيرة من النجوم، كل بطل له حدوتة مختلفة عن الأخرى، وتدور أحداث الفيلم في إطار اجتماعى حول 200 جنيه تنتقل من شخص إلى آخر، من مختلف الطبقات الاجتماعية وأماكن المعيشة، ولكن تربطهم هذه العملة الورقية، فيما يتنقل العمل بين مجموعة قصص مختلفة.