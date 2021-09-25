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وزير الرياضة يبحث مع اتحاد السلة استعدادات استضافة بطولة العالم للأندية

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وزير الرياضة يبحث مع اتحاد السلة استعدادات استضافة بطولة العالم للأندية وزير الرياضة يبحث مع اتحاد السلة استعدادات استضافة بطولة العالم للأندية

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التقى الدكتور أشرف صبحي وزيرالشباب والرياضة، مجدي أبوفريخة رئيس الاتحاد المصري لكرة السلة، لبحث استعدادات استضافة لبطولة للأندية لكرة السلة، فبراير ٢٠٢٢، على صالة الدكتور حسن مصطفي بالسادس من أكتوبر.

أكد وزير الشباب والرياضة على المتابعة خطوة بخطوة مع الاتحاد المصري لكرة السلة فيما يخص تنظيم البطولة على أعلى مستوى وبصورة تليق بمكانة مصر في تنظيم البطولات، مشيراً إلى أن مصر جاهزة لاستضافة البطولات بفضل الإمكانيات والمقومات التي تتميز بها مصر، والطفرة الإنشائية والإنجازات التي تشهدها البلاد تحت قيادة فخامة الرئيس عبدالفتاح ، الذي يقدم كل الدعم للرياضة المصرية التي تحقق العديد من الإنجازات خلال الآونة الراهنة.

ويشارك في البطولة نادي لكرة السلة بصفته ممثل إفريقيا، بجانب بورجوس الإسباني ممثل أوروبا، فلامنجو البرازيلي ممثل أمريكا الجنوبية، وليكلاند ماجيك الأمريكي ممثل أمريكا الشمالية.

وتناول اللقاء أيضا استعدادات استضافة مصر لبطولة الأندية الأفريقية أبريل ٢٠٢٢، كما تناول اللقاء مناقشة مستجدات مشروع الموهبة والبطل الأوليمبي في كرة السلة.

حضر اللقاء محمد عبدالمطلب نائب رئيس الاتحاد المصرى لكرة السلة، الدكتور عبدالأول محمد معاون الوزير لشئون البطولة.

المصرى اليوم

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