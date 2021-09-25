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محافظ بورسعيد: انتهاء أعمال رصف المنطقة المحيطة بمحطة رفع السلام 1

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محافظ بورسعيد: انتهاء أعمال رصف المنطقة المحيطة بمحطة رفع السلام 1 محافظ بورسعيد: انتهاء أعمال رصف المنطقة المحيطة بمحطة رفع السلام 1

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تفقد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، السبت، الأعمال النهائية في تطوير ورفع كفاءة المنطقة المحيطة بمشروع محطة رفع السلام 1 بمنطقة بحر البقر جنوب بورسعيد.

وقال المحافظ، خلال جولة ميدانية بجنوب بورسعيد، إنه تم الانتهاء من رصف الطرق المؤدية من وإلى محطة رفع السلام 1 بجنوب بورسعيد، وأعمال زرع الأشجار والمسطحات الخضراء، والانتهاء من إضاءة المنطقة بالكامل، والتى تم رفع كفاءتها بالكامل نظرا لأهمية مشروع محطة رفع السلام 1 والذي يعد من أهم المشروعات الواعدة.

وأوضح الغضبان أن أعمال التطوير تتم من خلال منطقة تعمير بورسعيد، وذلك ضمن خطة رفع كفاءة المناطق المحيطة بالمشروعات القومية ببورسعيد، لافتا إلى أن محطة رفع السلام تعد كبرى المشروعات القومية الجارى العمل بها بجنوب المحافظة، وتساهم في رفع الطاقة الاستيعابية إلى 5 ملايين م3/ اليوم لمحطة المعالجة بشرق التفريعة، ما يدعم زراعة 400 ألف فدان، كما تدعم خطة التوسع في المشروعات التنموية بسيناء.

المصرى اليوم

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