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الأردن الثالث عربيا بإصابات

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الأردن الثالث عربيا بإصابات فيروس كورونا الأردن الثالث عربيا بإصابات

جي بي سي نيوز :- كشف إحصاء عالمي جديد، الجمعة، عن ترتيب الأردن على قائمة الدول الأكثر إصابات بفيروس كورونا بين الدول العربية.

وحل الأردن في المرتبة الثالثة عربيا وفي المركز 42 عالمياً بعدد الإصابات والوفيات بالفيروس.

وسجلت المملكة 10645 وفاة بالفيروس، بينما سجلت 817487 إصابة حتى الخميس.

وأظهر إحصاء لرويترز أن أكثر من 230.53 مليون نسمة أُصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى أربعة ملايين و930636.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ

اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في كانون الأول/ ديسمبر 2019.

وسجلت الولايات المتحدة أعلى إصابات بـ42652972 إصابة مؤكدة، تليها الهند (33563421 إصابة) فالبرازيل (21283567 إصابة).

أما الدول العربية فسجلت العراق أكبر عدد إصابات عربيا بـ1987352، ثم المغرب (925507 إصابة).

رويترز

جي بي سي نيوز

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