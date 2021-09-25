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الأهلي يتخطى إنبي ويضرب موعدًا مع بيراميدز في ربع نهائي كأس

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الأهلي يتخطى إنبي ويضرب موعدًا مع بيراميدز في ربع نهائي كأس مصر الأهلي يتخطى إنبي ويضرب موعدًا مع بيراميدز في ربع نهائي كأس

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حقق الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي فوزًا ثمينًا على حساب نظيره إنبي بهدف نظيف، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم السبت 25-9-2021 ضمن منافسات دور الـ16 من مسابقة كأس .

عانى الأهلي في هز شباك إنبي رغم استحواذه التام على مجريات اللعب وإهدار العديد من الفرص، حتى تكفل البديل صلاح محسن بتسجيل هدف الأهلي في الدقيقة 73 بعدما انفرد بالمرمى من تمريرة افشة.

بهذا الفوز يتأهل الأهلي لربع نهائي كأس مصر ليواجه نظيره بيراميدز في مباراة لم يتحدد موعدها، بينما سينتظر بتروجت الفائز من الأهلي وبيراميدز لمواجهته في نصف النهائي، ويواجه نظيره أسوان في مباراة نصف النهائي الأخرى.

المباراة

الموعد

القنوات الناقلة

الملعب

الأهلي - إنبي

السبت 25 سبتمبر 2021،
7.00 مصر، 8.00

اون تايم سبورت

الإسكندرية

مباراة الأهلي و إنبي في كأس مصر

المصرى اليوم

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