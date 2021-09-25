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محافظ بورسعيد يستقبل سيدة تعمل على سيارة تاكسى

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محافظ بورسعيد يستقبل سيدة تعمل على سيارة تاكسى محافظ بورسعيد يستقبل سيدة تعمل على سيارة تاكسى

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استقبل اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم السبت «السيدة سناء محمد محمود»، بديوان عام محافظة بورسعيد، حيث حرص محافظ بورسعيد على لقاء السيدة وإجراء حوار مفتوح معها، كونها إحدى النماذج المشرفة للمرأة العاملة بمحافظة بورسعيد، والتى تكافح من أجل مساعدة أبنائها وزوجها بعد مرضه من خلال العمل على سيارة تاكسى بمحافظة بورسعيد.

وخلال حواره مع السيدة سناء، أعرب «محافظ بورسعيد» عن فخره بهذه النماذج النسائية والتى تعمل وتجتهد في سبيل الأسرة وتتحمل كافة الصعاب للتغلب على ظروف المعيشة، موجها بصرف مكافأة مالية ومساعدة شهرية لمساعدتها لتحسين حالتها المعيشية .

يذكر أن السيدة «سناء محمد» صاحبة الـ 34 عامًا، تعمل سائقة سيارة أجرة في محافظة بورسعيد، مقتحمة مهنة الرجال بحثًا عن الرزق الحلال لمساعدة زوجها في تربية أطفالها الثلاثة بعد مرضه، وهى أم لثلاثة أبناء .

المصرى اليوم

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