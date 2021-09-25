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ينتظر مصير أزمة منع القيد للتعاقد مع مهند لاشين

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الزمالك ينتظر مصير أزمة منع القيد للتعاقد مع مهند لاشين ينتظر مصير أزمة منع القيد للتعاقد مع مهند لاشين

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ينتظر مسؤولو نادى برئاسة حسين لبيب، حسم مصير أزمة منع الفريق الأول لكرة القدم من القيد، خلال الساعات القليلة المقبلة من أجل التعاقد مع مهند لاشين، لاعب وسط فريق طلائع الجيش.

وعلمت «المصري اليوم» أن الزمالك أنهي كاقة مفاوضاته مع اللاعب نفسه وينتظر حل أزمة القيد لإنهاء الاتفاق مع نادى طلائع الجيش الذي أبدى مرونة في رحيل مهند لاشين، خلال الميركاتو الصيفي.

وطلب الفرنسي باتريس كارتيرون، من إدارة الزمالك، ضرورة التعاقد مع مهند لاشين، ليكون بديلاً للتونسي فرجاني ساسي، الذي انتقل لصفوف الدحيل القطري.

يُذكر أن الزمالك، دعم صفوفه، خلال الميركاتو الصيفي الجاري، بالتعاقد مع كل من عمر كمال عبدالواحد، جناج النادي المصري البورسعيدي والتونسي حمدي النقاز، ظهير أيمن نادي الترجي التونسي، ومحمود شبانة، مدافع أسوان.

المصرى اليوم

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