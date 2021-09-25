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الأعلى للجامعات يوافق على فتح قسم الإرشاد بكلية السياحة والفنادق في بنى سويف

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الأعلى للجامعات يوافق على فتح قسم الإرشاد بكلية السياحة والفنادق في بنى سويف الأعلى للجامعات يوافق على فتح قسم الإرشاد بكلية السياحة والفنادق في بنى سويف

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أعلن الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بنى سويف، موافقة المجلس الأعلى للجامعات على فتح قسم الإرشاد السياحى بكلية السياحة والفنادق حتى يتخرج منه كوادر قادرة على العمل في هذا المجال نظرا لما تمتلكه المحافظة من مقومات سياحية مثل المناطق الأثرية وأماكن الإقامة الفنادق داخل المحافظة.


وأشار الدكتور منصور إلى أن الجامعة سعت إلى إنشاء قسم الإرشاد السياحى داخل الكلية لكى يسهم في تدريب الطلاب وخدمة السياحة بالمحافظة، مؤكداً أن القسم الجديد سيستقبل الطلاب الجدد في العام الدراسي الجديد 2021/2022، بعد تجهيزه بكافة الإمكانيات لاستقبالهم، موجهاً التهنئة إلى عميد الكلية وأعضاء هيئة التدريس والطلاب بالكلية.


ووجهت الدكتوره غادة على حمود عميد كلية السياحة والفنادق الشكر إلى الدكتور منصور حسن رئيس الجامعة، الذي سعى جاهدا إلى الحصول على موافقة المجلس الأعلى للجامعات لإنشاء قسم الإرشاد السياحى بالإضافة إلى وجود أقسام الكلية وهى الدراسات السياحية وإدارة الفنادق.


وأثنت عميدة كلية السياحة على الجهد المبذول غير العادي والدعم المستمر من الدكتور منصور حسن رئيس الجامعة لتحقيق حلم من أحلام المجتمع السويفي باستكمال أقسام كلية السياحة والفنادق وذلك بفتح قسم الإرشاد السياحي لاكتمال المنظومة السياحية، بعد أن كان حلما صعب التحقيق منذ عده سنوات طويلة لولا الدعم الكامل من الدكتور منصور حسن.

المصرى اليوم

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