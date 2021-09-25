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لماذا لم يسدد رونالدو ركلة الجزاء أمام أستون فيلا؟ سولشاير يرد

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لماذا لم يسدد رونالدو ركلة الجزاء أمام أستون فيلا؟ سولشاير يرد لماذا لم يسدد رونالدو ركلة الجزاء أمام أستون فيلا؟ سولشاير يرد

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كشف النرويجي أولي جونار سولشاير، المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد الإنجليزي أسباب عدم تنفيذ الأسطورة البرتغالي كريستيانو رونالدو لركلة الجزاء التي احتسبت للفريق أمام نظيره أستون فيلا.

وتعرض مانشستر يونايتد للخسارة أمام نظيره أستون فيلا بهدف للاشيء في المباراة التي أقيمت بينهما عصر السبت ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.

وشهدت المباراة في نهايتها ركلة جزاء ضائعة لصالح مانشستر يونايتد، نفذها البرتغالي برونو فيرنانديز نجم فريق مانشستر يونايتد، رغم وجود المتخصص رونالدو في صفوف الشياطين الحمر.

وقال سولشاير رداً على سبب عدم تنفيذ رونالدو لركلة الجزاء: قرار من ينفذ ركلة الجزاء يتم اتخاذه قبل المباراة، وحددنا برونو فيرنانديز كمسجل أول لركلات الجزاء في الفريق.

وحول تأثير إضاعة هذه الركلة على برونو فيرنانديز أوضح النجم البرتغالي: لا أعتقد أنها تؤثر على برونو فهو لاعب قوي ذهنيًا وسينفذ الركلات مجددًا، لا توجد أي أزمة لدينا في ذلك.

المصرى اليوم

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