أرقام برينتفورد ضد ليفربول: محمد صلاح يحتفل بمئوية تاريخية ويتجاوز تييري هنري

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سقط ليفربول في فخ التعادل خارج قواعده عندما تعادل بنتيجة 3-3 ضد برينتفورد في مباراة ضمن الجولة السادسة من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم البريميرليج.

وافتتح اصحاب الأرض التقدم في الشوط الأول عن طريق المدافع إيثان بينوك، ورد ليفربول سريعًا عن طريق الجناح البرتغالي، ديوجو جوتا، لينتهي الشوط الأول بالتعادل 1-1.

وفي الشوط الثاني وضع محمد صلاح ليفربول في المقدمة بهدف ثان، كان مساعد الحكم ألغاه بداعي التسلل لكن تقنية الـVAR انصفت النجم المصري وأقرت بشرعية الهدف لصحة موقف مهاجم ليفربول.

وعدل أصحاب الأرض النتيجة سريعًا عن طريق لاعب الوسط الألماني فيتالي جانيلت، لكن ليفربول استعاد تقدمه سريعًا بفضل هدف من لاعب الوسط الإنجليزي كورتيس جونز.

وقبل نهاية المباراة بـ 8 دقائق، عدل أصحاب الأرض النتيجة عن طريق البديل يوان ويسا، لتنتهي المباراة بالتعادل 3-3 ويتقاسم الطرفان النقاط.

ليفربول انفرد بصدارة الترتيب برصيد 14 نقطة، في حين ارتفع رصيد برينتفورد إلى 9 نقاط في المركز التاسع.

رجل المباراة:

حصل أليكساندر أرنولد على أعلى تقييم من موقع سوفا سكور على مستوى لاعبي ليفربول بعد أداء قوي على الجانبين الهجومي والدفاعي.

أرنولد كان أكثر لاعبي المباراة لمسًا للكرة (115)، صنع فرصة، وكان الأكثر من حيث الكرات العرضية (12)، وثاني أكثر اللاعبين لعبًا للكرات الطويلة (21).

أبرز الأرقام والإحصائيات:

- إيثان بينوك هو اللاعب رقم 100 المختلف الذي يسجل هدفه الأول في البريميرليج ضد ليفربول. فقط إيفرتون (142 لاعبًا)، توتنهام (124) وأستون فيلا (102) استقبلوا الهدف الأول من لاعب في البريميرليج اكثر من ليفربول.

- محمد صلاح سجل 100 هدف في 151 مباراة بالبريميرليج مع ليفربول.. أسرع لاعب في تاريخ النادي يسجل 100 هدف بمسابقة الدوري الممتاز بمختلف مسمياته.

- محمد صلاح سجل هدفه رقم 131 مع ليفربول في مختلف البطولات ليدخل ضمن قائمة أفضل 10 هدافين في تاريخ النادي بمختلف البطولات.

- محمد صلاح سجل ضد 26 من أصل 27 خصما واجههم في البريميرليج مع ليفربول. فقط سوانزي سيتي هو الفريق الذي فشل النجم المصري من التسجيل في مرماه بالبريميرليج مع الريدز.

- محمد صلاح تخطى تييري هنري (160 مباراة) وأصبح رابع أسرع لاعب في عهد البريميرليج يسجل أول 100 هدف له في المسابقة مع فريق واحد (151 مباراة)، خلف ألان شيرر (124) وهاري كين (138) وسيرخيو أجويرو (147).

- ليفربول استقبل 3 أهداف أو أكثر في مباراة خارج قواعدهم ضد فريق صاعد حديثًا للبريميرليج للمرة الأولى منذ يناير 2016 (5-4 ضد نورويتش سيتي).