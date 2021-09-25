محافظ بورسعيد: الانتهاء من رصف وإنارة وتطوير مدخل بحر البقر وشادر عزام جنوب المحافظة

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أعلن اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم السبت، عن الانتهاء من كافة أعمال التطوير الجارية بمنطقة مدخل بحر البقر وشادر عزام جنوب محافظة بورسعيد، مشيرا أن أعمال التطوير شملت رصف الطرق وتركيب اعمدة إضاءة ديكورية تضفي الطابع الجمالى بمدخل بحر البقر وشادر عزام.

وأشار «المحافظ» أن تطوير منطقة مدخل بحر البقر وشادر عزام يأتى في إطار الخطة الشاملة التي تشهدها محافظة بورسعيد لتطوير ورصف الطرق الرئيسية والفرعية، وضمن اعمال تطوير حى الجنوب بالتوازى مع المشروعات القومية الجديدة، ولتحقيق سهولة الحركة المرورية من وإلى جنوب بورسعيد.