نائب محافظ السويس يتفقد المشروعات التنموية على أرض المحافظة

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قام الدكتور عبدالله رمضان، نائب محافظ السويس، بزيارة إلى شاطئ السوايسة، في منطقة كورنيش الجديد، لمتابعة اعمال المرحلة الثانية من الشاطئ والتي تشمل مبني اداري ومطعم وساحة انتظارللسيارات ومنطقة كافيهات ومسرح .

كما تابع الأعمال التي تتم لإنشاء النموذج الاسترشادى للشبكة الوطنية الموحدة لخدمات الطوارئ والسلامة العامة المتطورة بمحافظة السويس ضمن محافظات المرحلة الثانية، كما تم متابعة اعمال تطوير شارع سعد زغلول لفتح محاور مرورية بنطاق حي السويس .

وتابع الدكتور عبدالله أعمال تطوير على ترعة السويس وإنشاء ممشى كورنيش بطول 850 متراً على جانبي الترعة بمنطقة الهاويس للحفاظ على منسوب الترعة والشكل الجمالي لها .

وفي الجولة تم التأكيد على مدير هندسة الري سرعة الانتهاء من الأعمال من تدبيش الترعة وتركيب الستائر الحديدية على جانبي الترعة أمام محطة مياه الرئيسية بمنطقة الباسل وسرعة الانتهاء من أعمال التطوير في الموعد الزمني المحدد .

وفي سياق متصل، قام نائب المحافظ بجولة تفقدية لعدد من مشرعات الرصف بنطاق حي عتاقة شملت شارع جمال عبدالناصر وشارع حسين الدسوقي وشارع ابراهيم نافع بمدينة السلام ٢بحي عتاقة للوقوف على اعمال رفع كفاءة خطوط الصرف الصحي والمياه والانارة العامة والارصفة ومناطق خدمات وساحات انتظار لسيارات المواطنين واعمال الرصف والشكل الجمالي لهذه الشوارع، مؤكدا على الانتهاء من اعمال الانارة العامة والارصفة بشارع ابراهيم نافع والبدء في الرصف لشارع جمال عبدالناصر بعد الانتهاء من تركيب الاعمدة والكابلات والضرف الصحي.

وتفقد نائب المحافظ مشروعات الرصف بحي فيصل وبدأ بجولة لمتابعة تطوير شارع الجامعة والتاكيد على الشركة المنفذة بالانتهاء من اعمال تركيب الاعمدة والارصفة والانترلوك، كما اكد على المهندسة فاتن عبدالعظيم رئيس حي فيصل سرعة البدء في اعمال المرافق في شارع ابو بكر الصديق قبل الرصف لربط شوارع مدينة السلام 1 بحي فيصل

كما أكد على زيادة معدلات تنفيذ الاعمال بالمشروعات من اجل صالح المواطنين ابناء السويس سكان هذه المناطق.

رافق نائب المحافظ في الجولات كل من فاتن عبدالغني رئيس حي السويس عالية فريد رئيس حي الجناين وممدوح أنور رئيس حي الأربعين ووليد شوقي رئيس حي عتاقة ومحمد عبدالله مدير عام المالية والدكتور وليد فؤاد مدير المكتب الفني بالمحافظة والضبع ناشد مدير ادارة الازمات وايمان فخري رئيس جهاز الانارة العامة بالمحافظة ومديحة صديق مديرعام مديرية الطرق والنقل واشرف سليمان مدير إدارة الطوارئ والتدخل السريع بالنظافة وعادل درويش مدير مشروع الشاليهات والشواطئ ومسئولي المرافق الحيوية ومدير هندسة الري وممثلي فرع الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي بالسويس والإدارات الهندسية بالاحياء والشركات المنفذة .