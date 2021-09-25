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تشميع 8 محال وإنذار 5 فى حملة بوسط الإسكندرية

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تشميع 8 محال وإنذار 5 فى حملة بوسط الإسكندرية تشميع 8 محال وإنذار 5 فى حملة بوسط الإسكندرية

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قاد رجب النقيدي، رئيس حي وسط الإسكندرية حملة مكبرة اليوم لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية أسفرت عن غلق 8 منشآت لعدم تطبيق الإجراءات الاحترازية وعدم وجود تراخيص، وتحرير 25 محضر متنوع، وتوجيه 5 إنذارات، وضبط 35 حالة اشغال.

وأوضح «النقيدى» ان الحملة أستهدفت شوارع «سوتير، عبدالمنعم سند، ممفيس، وسوق شيديا»، لمتابعة الالتزام بتطبيق الاجراءات الاحترازية والوقائية ،حرصا على سلامة وصحة المواطنين، بمشاركة معاون رئيس حي وسط للخدمات، ورئيس قسم الغلق بإدارة رخص المحلات، وكيل إدارة اشغال الطريق، مفتشي المتابعة ومسئول الايرادات، ومديريات «الشؤون الصحية؛ ، الطب البيطري؛ القوي العاملة.، وجهاز حماية المستهلك».

وأضاف رئيس حى وسط انه تم تحصيل غرامات بقيمة 3150 جنيهًا لمخالفة القانون رقم 17 لسنة 2019. فيما تم التفتيش على المطاعم ومحال تداول الأغذية بمعرفة مراقبة أغذية وسط، وتم تحرير 5 محاضر لعدم توافر اشتراطات صحية، ومحضرين لعدم حمل شهادة صحية وسحب عينتين للتحليل.


وأشار «النقيدى» إلى تحرير 5 انذارات من التفتيش العمالي بمديرية القوي العاملة، لمخالفة قوانين العمل، وتحرير 4محضر تموينية لعدم حمل شهادة صحية، وضبط 35 حالة اشغال متنوع بمعرفة إدارة اشغال، وتحرير 10 محاضر أمن صناعي، وتحرير 6 محاضر رصد بيئي.


وشدد«رئيس الحى» على أصحاب المحال والمطاعم بالالتزام بارتداء الكمامات وتواجد المطهرات وأدوات التعقيم وأجهزة قياس درجات الحرارة لرواد المطاعم والمحال والعاملين بها، والالتزام بتعليمات النظافة ووضع صناديق القمامة، والتنبيه على المواطنين المترددين على المحال بالإلتزام بالاجراءات الوقائية.

المصرى اليوم

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