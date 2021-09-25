أخبار عاجلة

بطولة المانيا: ثنائية الياس السخيري تقود كولن للفوز على غرويتر فورت -
ابتعد عن طريقي.. شاهد هبوط طائرة على طريق سريع مزدحم -
الفريق التوعوي بمياه أسيوط ينظم يومًا تعريفيًا لطالبات مدرسة النهضة -
إقبال سياحي على «السنوركلينج» لمشاهدة الشعاب المرجانية والأسماك بالبحر الأحمر (صور) -
وكيل «زراعة الاسكندرية»: مكافحة النمل الأبيض بـ261 وحدة سكنية ورش وقائي لـ52 خلال 2021 (صور وفيديو) -
بأشد العبارات.. "التعاون الإسلامي" تدين استهداف الأحياء السكنية في أحد المسارحة وجازان -
شرطة أبوظبي تعلن سقوط طائرة إسعاف ومقتل 4 من طاقمها -
"القيادة" تهنئ رئيس ألمانيا الاتحادية بذكرى يوم الوحدة -
"الزعاق": 11 يوماً على دخول الوسم.. وهذه أهم ملامحه -
زيارة واحدة لا تكفي.. "معرض الرياض للكتاب" حضور دولي والجمهور كثيف -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. المصرى اليوم

ليفربول يسقط في فخ التعادل مع برينتفورد .. ومحمد صلاح يصل لـ100 هدف مع الريدز

Print
ليفربول يسقط في فخ التعادل مع برينتفورد .. ومحمد صلاح يصل لـ100 هدف مع الريدز ليفربول يسقط في فخ التعادل مع برينتفورد .. ومحمد صلاح يصل لـ100 هدف مع الريدز

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

سقط نادي ليفربول في فخ التعادل مع نظيره برينتفورد بثلاثة اهداف لكل فريق في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم السبت 25-9-2021 ضمن منافسات الجولة السادسة من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم البريميرليج.

سجل أهداف ليفربول ديوجو جوتا في الدقيقة 31، ومحمد صلاح 54، وكورتيس جونز 67، بينما سجل أهداف برينتفورد بينوك في الدقيقة 27، وجانيلت 63، وويسا 82.
ورغم تعادل ليفربول إلا أنه استغل خسارة مانشستر يونايتد وتشيلسي اليوم واعتلى صدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 14 نقطة، فيما رفع برينتفورد رصيده إلى النقطة 9 في المركز التاسع.

وشهد اللقاء اقتحام الدولي المصري محمد صلاح قائمة اللاعبين مسجلي الـ 100 هدف مع ليفربول في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم البريميرليج.

وسجل محمد صلاح هدف ليفربول الثاني بالدقيقة 53، من المباراة التي تجمع ليفربول مع نظيره برينتفورد ضمن منافسات الجولة السادسة من الدوري الإنجليزي.

بداية المباراة

7: محمد صلاح ينفرد بالمرمى ويضع الكرة من أسفل الحارس بكل براعة لكن المدافع يبعدها في اللحظة الأخيرة من على خط المرمى

د27: بينوك مدافع برينتفورد يستغل دربكة امام مرمى ليفربول

د31: جوتا يسجل التعادل بعدما استقبل عرضية هندرسون برأسية رائعة

د39: جونز يسدد وترتد من القائم لجوتا يسددها بعيدة عن المرمى

د45: 3 دقائق وقت بدل ضائع

نهاية الشوط الأول

بداية الشوط الثاني

د53: جوووووول محمد صلاح يسجل وحكم المباراة يلغيه بداعي التسلل ولكن الفار أكد صحة الهدف

د63: جانيلت يسجل هدف التعادل لفريق برينتفورد

د67: كورتيس جونز يسدد صاروخية تعانق شباك برينتفورد

د77: محمد صلاح يهدر فرصة محققة أمام المرمى بعد تمريرة رائعة من ساديو ماني

د81: ويسا يسجل التعادل لفريق برينتفورد

د90: 5 دقائق وقت بدل ضائع

نهاية المباراة

المباراة

الموعد

القنوات الناقلة

الملعب

ليفربول - برينتفورد

السبت 25 سبتمبر 2021،
6.30 ، 7.30

beIN Sports 1 HD Premium

برينتفورد

مباراة ليفربول و برينتفورد في الدورى الإنجليزى الممتاز

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
مصر ترسل مساعدات طبية ودوائية للأشقاء في دولة الصومال (فيديو)

مصر ترسل مساعدات طبية ودوائية للأشقاء في دولة الصومال (فيديو)

ارتفاع معدلات كورونا بمصر.. تسجيل 745 إصابة و36 وفاة جديدة في 24 ساعة

ارتفاع معدلات كورونا بمصر.. تسجيل 745 إصابة و36 وفاة جديدة في 24 ساعة

هذه بقايا أقدم إنسان مصري نعرفه???? عمره (35) ألف سنة وشغال بالفاس وعنده مشاكل فى الضهر ????

هذه بقايا أقدم إنسان مصري نعرفه???? عمره (35) ألف سنة وشغال بالفاس وعنده مشاكل فى الضهر ????

السعودية تمنع دخول المنشآت وركوب الطائرات لمن لم يتلقى جرعتي لقاح كورونا

السعودية تمنع دخول المنشآت وركوب الطائرات لمن لم يتلقى جرعتي لقاح كورونا