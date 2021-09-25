ليفربول يسقط في فخ التعادل مع برينتفورد .. ومحمد صلاح يصل لـ100 هدف مع الريدز

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سقط نادي ليفربول في فخ التعادل مع نظيره برينتفورد بثلاثة اهداف لكل فريق في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم السبت 25-9-2021 ضمن منافسات الجولة السادسة من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم البريميرليج.

سجل أهداف ليفربول ديوجو جوتا في الدقيقة 31، ومحمد صلاح 54، وكورتيس جونز 67، بينما سجل أهداف برينتفورد بينوك في الدقيقة 27، وجانيلت 63، وويسا 82.

ورغم تعادل ليفربول إلا أنه استغل خسارة مانشستر يونايتد وتشيلسي اليوم واعتلى صدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 14 نقطة، فيما رفع برينتفورد رصيده إلى النقطة 9 في المركز التاسع.

وشهد اللقاء اقتحام الدولي المصري محمد صلاح قائمة اللاعبين مسجلي الـ 100 هدف مع ليفربول في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم البريميرليج.

وسجل محمد صلاح هدف ليفربول الثاني بالدقيقة 53، من المباراة التي تجمع ليفربول مع نظيره برينتفورد ضمن منافسات الجولة السادسة من الدوري الإنجليزي.

بداية المباراة

7: محمد صلاح ينفرد بالمرمى ويضع الكرة من أسفل الحارس بكل براعة لكن المدافع يبعدها في اللحظة الأخيرة من على خط المرمى

د27: بينوك مدافع برينتفورد يستغل دربكة امام مرمى ليفربول

د31: جوتا يسجل التعادل بعدما استقبل عرضية هندرسون برأسية رائعة

د39: جونز يسدد وترتد من القائم لجوتا يسددها بعيدة عن المرمى

د45: 3 دقائق وقت بدل ضائع

نهاية الشوط الأول

بداية الشوط الثاني

د53: جوووووول محمد صلاح يسجل وحكم المباراة يلغيه بداعي التسلل ولكن الفار أكد صحة الهدف

د63: جانيلت يسجل هدف التعادل لفريق برينتفورد

د67: كورتيس جونز يسدد صاروخية تعانق شباك برينتفورد

د77: محمد صلاح يهدر فرصة محققة أمام المرمى بعد تمريرة رائعة من ساديو ماني

د81: ويسا يسجل التعادل لفريق برينتفورد

د90: 5 دقائق وقت بدل ضائع

نهاية المباراة

المباراة الموعد القنوات الناقلة الملعب ليفربول - برينتفورد السبت 25 سبتمبر 2021،

6.30 مصر، 7.30 السعودية beIN Sports 1 HD Premium برينتفورد