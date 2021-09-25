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تعرف على تفاصيل حفلي افتتاح الدورة الرابعة عشرة من المهرجان القومي للمسرح

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تعرف على تفاصيل حفلي افتتاح الدورة الرابعة عشرة من المهرجان القومي للمسرح تعرف على تفاصيل حفلي افتتاح الدورة الرابعة عشرة من المهرجان القومي للمسرح

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تفتتح الفنانة الدكتورة إيناس عبدالدايم حفل افتتاح الدورة الرابعة عشرة من المهرجان القومي للمسرح المصري برئاسة الفنان القدير يوسف إسماعيل يوم الاثنين 27 سبتمبر بالمسرح الكبير بدار الأوبرا الساعة الثامنة مساء، وسيكرم 10 نجوم من رواد المسرح المصري في مجالات مختلفة ما بين التمثيل والإخراج والتأليف والنقد.

يخرج حفلي الافتتاح والختام المخرج اسلام امام، ويقوم ببطولة الافتتاحية النجم الشاب حمزة العيلي والتقديم للفنانة والنجمة سهر الصايغ، وكشف المخرج اسلام إمام للمركز الإعلامي للمهرجان عن بعض تفاصيل وملامح الحفل قائلا: تحمل هذه الدورة من المهرجان اسم «الكاتب المسرحي المصري» ولذلك ستدور الافتتاحية حول فكرة هذا العنوان والشعار الذي اختارته اللجنة العليا لهذه الدورة.

وأوضح «إمام» أيضا أنه من المقرر عقب انتهاء الافتتاحية، تكريم الفنانين المكرمين في هذه الدورة، وهم: اسم الفنان الراحل سمير غانم، واسم الفنانة الراحلة دلال عبدالعزيز، ويحضر التكريم الفنانتان دُنيا وإيمى سمير غانم، لاستلام تكريم والديهما، كما سيكرم اسم الفنان الراحل عبدالله غيث، بالإضافة إلى تكريم الفنان القدير أشرف عبدالغفور والفنان الكبير فاروق فلوكس، والنجمة إلهام شاهين، والفنان القدير سامى مغاوى، والكاتب الكبير بهيج إسماعيل والمخرج القدير إميل جرجس، والناقدة الكبيرة آمال بكير.

احتفالية «الكاتب المصري» ديكور محمد الغرباوي، وموسيقى هشام جبر، والملابس لمصممة الأزياء د. مروة عودة، والاستعراضات للفنانة رشا مجدي، وأشعار طارق على ومخرج منفذ كريم محروس .

يُشار إلى أن المهرجان القومي للمسرح المصري قد أعلن تفاصيل الدورة الرابعة عشرة، خلال مؤتمر صحفي، بقاعة المؤتمرات بالمجلس الأعلى للثقافة، بحضور الفنان يوسف إسماعيل رئيس المهرجان، والفنان إسماعيل مختار رئيس البيت الفني للمسرح، والفنان محمد رياض، والناقد الكبير جرجس شكري أعضاء اللجنة العليا للمهرجان بالإضافة إلى تواجد أحد المكرمين الفنان الكبير فاروق فلوكس.

المصرى اليوم

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