غلق 5 ورش وإزالة 6 تعديات في أسوان

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قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان بإزالة 6 حالات تعدى على أراضى الدولة بحى الصداقة الجديدة بمسطح ٨٥٠ م2 خلف مجمع المدارس وخلف المول التاني.

بينما تم غلق 5 ورش حرفية لإدارتها بدون ترخيص وتسببها للتلوث والإزعاج للمواطنين داخل مدينة أسوان، وأيضاً قام حى الصداقة الجديدة بالإزالة الفورية لمهمات إحدى شركات المرافق العامة خلف عمارت الأسكان الاجتماعي أمام العمارة رقم ٤٢٦ لشكوى المواطنين منها لإعاقتها الحركة المرورية للمركبات في المنطقة، فيما تم تنفيذ أعمال رفع كفاءة الأرصفة والبلدورات مع الدهانات وتمهيد الطرق الداخلية .