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طبيب بيطري يدير صيدلية زوجته بالغربية يتسبب في وفاة طفلة بالحقن الخاطئ

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طبيب بيطري يدير صيدلية زوجته بالغربية يتسبب في وفاة طفلة بالحقن الخاطئ طبيب بيطري يدير صيدلية زوجته بالغربية يتسبب في وفاة طفلة بالحقن الخاطئ

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شهدت قرية الفرستق التابعة لمركز بسيون بمحافظة الغربية، اليوم السبت، وفاة طفلة عمرها ٤ سنوات، بعد تدهور حالتها الصحية نتيجة الحقن الخاطئ من جانب طبيب بيطري يدير صيدلية زوجته بعدما لجأت له والدتها لارتفاع درجة حرارة الطفلة.

تلقى اللواء هانى عويس مدير أمن الغربية، إخطارا من مستشفي المنشاوي العام بوصول الطفلة منار عبده 4 سنوات، من قرية الفرستق، في حالة إعياء شديد ووفاتها.

وبسؤال والدتها قالت إن الطفلة كانت تعاني من ارتفاع شديد في درجة الحرارة وتوجهت إلى إحدي الصيدليات بمدينة بسيون، وكان متواجد في الصيدلية طبيب بيطري زوج صاحبة الصيدلية واعطي لها حقنتين مما أدى إلى فقدانها الوعي وتم نقلها إلى المستشفي وتوفيت.

تم تحرير محضر، واخطار النيابة التي أمرت بالقبض على الطبيب وحبسه ٤ أيام على ذمة التحقيقات، وتشريح جثمان الطفلة لبيان سبب الوفاة.

ومن جانبه، آكد الدكتور هاني دنيا، نقيب الصيادلة بالغربية، أنه تم استعداء الطبيبة صاحبة الصيدلية والتحقيق معها في تركها الصيدلية لزوجها يديرها بدلا منها، مما تسبب في وفاة الطفلة وسوف يكون في عقوبة شديدة على ذلك الأمر بعد انتهاء نتيجة التحقيقات.

المصرى اليوم

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