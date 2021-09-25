حسابات ليفربول الرسمية تحتفل بـ محمد صلاح الاستثنائي

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احتفلت حسابات ليفربول الرسمية عبر وسائل التواصل الإجتماعي بالنجم المصري محمد صلاح، بعد أن سجل الملك المصري الهدف رقم 100 مع الفريق في البريميرليج.

وسجل صلاح الهدف الثاني لـ ليفربول ضد برينتفورد ليحتفل النجم المصري برقم قياسي استثثنائي مع الريدز.

وأحتفل صلاح بهدفه رقم 100 الذي جاء في مباراته رقم 151 مع ليفربول في البريميرليج، ليكون اللاعب رقم 13 في تاريخ النادي الذي يسجل 100 هدف في الدوري الممتاز، لكنه يتفوق عليهم جميعًا بكونه الأسرع في تاريخ النادي الذي يحقق هذا الرقم.

وتخطى صلاح رقم أسطورة أرسنال، تييري هنري (160 مباراة) وأصبح رابع أسرع لاعب في عهد البريميرليج يسجل أول 100 هدف له في المسابقة مع فريق واحد (151 مباراة)، خلف ألان شيرر (124) وهاري كين (138) وسيرخيو أجويرو (147).