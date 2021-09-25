أيمن شوقي: «ياما لاعيبة سابت الأهلي كان نفسها ترجع تلعب دقيقة وتبطل»

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تغنى مهاجم النادي الأهلي السابق أيمن شوقي، بقيمة النادي الأهلي وقدره الكبير عند كل النجوم الذين ارتدوا قميصه على مدار التاريخ.

وفي تصريحات تليفزيونية من خلال برنامجه على شاشة قناة الأهلي، أوضح نجم منتخب مصر والمارد الأحمر السابق: في قناة الأهلي نتكلم عن الأهلي ونخاطب جمهور الأهلي ونتكلم بلسانه، وعايز أوقل لكم سنيني كثيرة قبل كده، كان بيصعب عليا نفسي من قرار خاطئ خدته، بزعل من نفسي جدًا من قرار خاطئ خدته، لأن أنا كنت عارف عظمة النادي الأهلي ولما بعدت عنه حبيته وعرفت عظمته أكتر.

وأضاف أيمن شوقي موجهاً رسالة قاسية لكل اللاعبين الذين رحلوا عن النادي الأهلي: «ياما لاعيبه ونجوم كتير سابت الأهلي كان نفسها ترجع تلعب دقيقة وتبطل».