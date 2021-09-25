حملة طرق الأبواب تواصل جهودها بقرى حياة كريمة بأسوان

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تحت شعار ( قرية بلا إدمان )؛ تابع اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، جهود حملات طرق الأبواب المكثفة ضمن مبادرة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى وذلك داخل القرى المدرحة ضمن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي «حياة كريمة» ومنها قريتى أبوسمبل وتوشكى بمركز نصر النوبة، ونجوع الدقاديق وأبوعرفه التابعين لقرية الكلح شرق بمركز إدفو.

استهدفت فعاليات المبادرة الأعمار السنية والشرائح العمرية المختلفة للشباب والنشء من الجنسين وذلك بإجمالى 1275 مواطن حيث ألتقى ممثلي الفرق المتحركة بالصندوق بالفئات المستهدفة في الطرقات العامة والشوارع الرئيسية والمزارع والكافيهات والجمعيات والمنازل والمدارس ومراكز الشباب، وتم تعريفهم برسالة المبادرة والمتمثلة في تصحيح المفاهيم المغلوطة والتوعية بمخاطر الإدمان وتعاطى المخدرات، مع رفع الوعى بخطورة إنتشار الإدمان بكافة أشكاله وأنواعه وكيفية العلاج منه بالمجان وفى سرية تامة عن طريق الإتصال بالخط الساخن ( 16023 ) وذلك بالتعاون والتنسيق بين المحافظة وصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى بإشراف من الدكتور عمرو عثمان مساعد وزير التضامن الإجتماعى ومدير الصندوق .