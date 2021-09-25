أخبار عاجلة

بطولة المانيا: ثنائية الياس السخيري تقود كولن للفوز على غرويتر فورت -
ابتعد عن طريقي.. شاهد هبوط طائرة على طريق سريع مزدحم -
الفريق التوعوي بمياه أسيوط ينظم يومًا تعريفيًا لطالبات مدرسة النهضة -
إقبال سياحي على «السنوركلينج» لمشاهدة الشعاب المرجانية والأسماك بالبحر الأحمر (صور) -
وكيل «زراعة الاسكندرية»: مكافحة النمل الأبيض بـ261 وحدة سكنية ورش وقائي لـ52 خلال 2021 (صور وفيديو) -
بأشد العبارات.. "التعاون الإسلامي" تدين استهداف الأحياء السكنية في أحد المسارحة وجازان -
شرطة أبوظبي تعلن سقوط طائرة إسعاف ومقتل 4 من طاقمها -
"القيادة" تهنئ رئيس ألمانيا الاتحادية بذكرى يوم الوحدة -
"الزعاق": 11 يوماً على دخول الوسم.. وهذه أهم ملامحه -
زيارة واحدة لا تكفي.. "معرض الرياض للكتاب" حضور دولي والجمهور كثيف -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية
  5. صحيفة سبق اﻹلكترونية

"الحصيني": أجواء الغد حارة نهارًا معتدلة فجرًا على معظم مناطق المملكة

Print

توقَّع عبدالعزيز الحصيني، الباحث في الطقس والمناخ عضو لجنة تسميات، أن تكون أجواء ‏الطقس يوم غدٍ الأحد، إن شاء الله، أجواء حارة نهارًا ومعتدلة فجرًا على معظم مناطق المملكة.

وأضاف أنه "متوقع هطول أمطار من خفيفة إلى متوسطة على أجزاء من مرتفعات مكة والباحة وعسير وجازان وعمان واليمن وجنوب غرب الإمارات. وهبوب رياح من متوسطة إلى شبه قوية على أجزاء من الشرقية والغربية وجنوب الوسطى".

وتابع عبر حسابه في "تويتر": "‏متوقع -إن شاء الله- تمركز كتلة شبه باردة في طبقات الجو العليا على وسط وجنوب الرياض والشرقية يومي الثلاثاء 21 / 2 والأربعاء 22 / 2 / 1443هـ وانخفاض نسبي في درجات الحرارة الصغرى".

وأشار "الحصيني" إلى أنه متوقع حالة ممطرة على أجزاء من شرق وجنوب الخليج العربي وجنوب الشرقية والوسطى والجنوبية من المملكة نهاية الأسبوع.

حالة الطقس الأرصاد أمطار

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
ابتعد عن طريقي.. شاهد هبوط طائرة على طريق سريع مزدحم

ابتعد عن طريقي.. شاهد هبوط طائرة على طريق سريع مزدحم

بأشد العبارات.. "التعاون الإسلامي" تدين استهداف الأحياء السكنية في أحد المسارحة وجازان

بأشد العبارات.. "التعاون الإسلامي" تدين استهداف الأحياء السكنية في أحد المسارحة وجازان

شرطة أبوظبي تعلن سقوط طائرة إسعاف ومقتل 4 من طاقمها

شرطة أبوظبي تعلن سقوط طائرة إسعاف ومقتل 4 من طاقمها

"القيادة" تهنئ رئيس ألمانيا الاتحادية بذكرى يوم الوحدة

"القيادة" تهنئ رئيس ألمانيا الاتحادية بذكرى يوم الوحدة