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نجم الأهلي السابق يوجه رسالة قاسية لـ : «خليك في تبرعاتك وديونك»

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نجم الأهلي السابق يوجه رسالة قاسية لـ الزمالك : «خليك في تبرعاتك وديونك» نجم الأهلي السابق يوجه رسالة قاسية لـ : «خليك في تبرعاتك وديونك»

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وجه مهاجم النادي الأهلي السابق أيمن شوقي، مقدم البرامج الحالي على شاشة قناة الأهلي انتقادات حادة لمنافسي المارد الأحمر وخاصة الغريم التقليدي نادي وكل الذين غمرتهم السعادة لخسارته مؤخراً لقب السوبر المصري.

وقبل بدء فقرات الاستديو التحليلي لمباراة الأهلي وإنبي على شاشة قناة النادي الأهلي وجه أيمن شوقي انتقادات حادة لمنافسي الأهلي وطالبهم بالتركيز في أزماتهم، وشدد على ثقته التامة في بيتسو موسيماني والجهاز الفني للأهلي ولاعبي الفريق على تجاوز الأزمة الحالية التي يمر بها الفريق.

وقال أيمن شوقي: الفرق الكبيرة مثل الأهلي ولاعبيه دائماً ينظرون للأمام، ويتداركون الأخطاء ولا يفتعلون الأزمات والمشاكل.

وتابع أيمن شوقي مهاجم الأهلي الذهبي لفترات طويلة من مسيرة القلعة الحمراء: «ما بحبش أكلم إلا على الأهلي لكن فوجئت بناس فرحانة قوي زي ما تكون هي اللي كسبت ماتش السوبر وبتحاول تصدر أخبار على الكيف في اليومين اللي فاتوا.

ووجه نقداً لاذعاً وساخراً من الغريم التقليدي الزمالك دون أن يكشف عن اسمه متابعاً: خليك في حالك خليك وفي تبرعاتك وديونك وفتح حسابات في البنوك ومشاكلك مع اللاعيبة والقضايا، مش هتكلم اكتر من كده.

وأضاف: يحاولون تصدير الأزمات والمشاكل للأهلي، ولكن لا توجد أزمات أو مشاكل، نحن نعترف بأخطائنا وأن هناك أمر غريب بخسارة بطولتين على التوالي، فهذه الأمور نادرًا ما تحدث في الأهلي.

المصرى اليوم

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