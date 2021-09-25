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استشاري: الاكتئاب مرض وراثي ويصاب به الشخص بصورة لا إرادية

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استشاري: الاكتئاب مرض وراثي ويصاب به الشخص بصورة لا إرادية استشاري: الاكتئاب مرض وراثي ويصاب به الشخص بصورة لا إرادية

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قال الدكتور جمال فرويز، استشاري الطب النفسي، إن مريض الاكتئاب إذا أقبل على الطعام بشكل كبير أو انعدمت رغبته في الطعام أو زاد شغفه نحو شراء الأشياء أو الخروج، ففي هذه الحالة يجب الذهاب إلى طبيب نفسي.

وتابع «فرويز»، خلال تصريحات تليفزيوينة، مساء السبت، أن الاكتئاب الوجداني مرض وراثي، ويصاب به الشخص بصورة لا إرادية، ويظهر عند التعرض لضغوطات حياتية في المرحلة العمرية ما بين 15 لـ25 عامًا، وهذه الضغوطات ليست سببًا للإصابة بالمرض، ولكنها مؤثرات أدت لظهور المرض.

ولفت إلى أن هناك 7 أنواع من الاكتئاب ووصف العلاج المناسب، يكون من خلال التشخيص الجيد للاكتئاب، مشيرًا إلى أن بعض مرضى الاكتئاب يشعر لديهم حالة من الاختلال النهاري والليلي، معقبًا: «ممكن يكون كويس بالليل، ووحش بالنهار».

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