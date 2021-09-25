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وضع لافتة محدد بها القيمة المالية وزي موحد للعاملين.. تعرف على شروط قانون تنظيم انتظار المركبات

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وضع لافتة محدد بها القيمة المالية وزي موحد للعاملين.. تعرف على شروط قانون تنظيم انتظار المركبات وضع لافتة محدد بها القيمة المالية وزي موحد للعاملين.. تعرف على شروط قانون تنظيم انتظار المركبات

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حدد قانون تنظيم المركبات الصادر عن مجلس النواب، عدد من الشروط الخاصة بتنظيم انتظار السيارات في الشواع. وأوضحت اللائحة التنفيدية للقانون، أنه على الشركات ومن لهم حق استغلال أماكن الانتظار الالتزام بوضع لافتات واضحة محدد بها القيمة المالية المطلوب سدادها، والتزام العاملين الذين يزاولون نشاط تنظيم انتظار المركبات بزي موحد.

كما نصت المادة 7 من اللائحة التنفيدية على أن «تلتزم الشركات والأفراد أصحاب حق استغلال أماكن الانتظار بوضع اللافتات الإرشادية في أماكن انتظار المركبات بصورة واضحة موضحا بها القيمة المحددة بمعرفة اللجنة، مع إعطاء المستفيد ما يفيد دفع مقابل الانتظار المحدد من قبل اللجنة .

كما تلتزم الشركات والأفراد باشتراطات الحماية المدنية والكاميرات وفقا للأكواد المحددة لهم.

و على العاملين الذين يزاولون نشاط تنظيم انتظار المركبات في الشوارع بارتداء زي مخصص لهم وفقا لما تحدده اللجنة المختصة- مع وضع علامة أو إشارة خاصة في مكان ظاهر على الزي المخصص لذلك، مع الالتزام بتحديد زي بلون مختلف في كل منطقة.

وأوضحت مذكرة القانون انه يهدف إلى ضبط الشارع والحد من شكاوى المواطنين من ظاهرة السايس، وعدم إعاقة حركة المرور وتحديد الساحات المخصصة للانتظار مع وضع تسعيرة محددة لانتظار وركن السيارات والقضاء على الفوضى.

المصرى اليوم

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