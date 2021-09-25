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قالت وزيرة الصناعة نيفين جامع، إن مهرجان جوتية، الذي تم افتتاحه مساء اليوم، يهدف للتعريف بالثقافات والديانات المختلفة في العالم، من أجل نشر السلام.

جاء ذلك خلال المهرجان الذي تنظمه مؤسسة الأهرام وشارك فيه 17 دولة عربية وآسيوية وأوروبية بقصر البارون.

وأضافت الوزيرة أن تجمع ممثلين لدول مختلفة يؤكد أن مصر تسير في الطريق الصحيح، حيث استطاعت تنمية العلاقات الثقافية والسياسية، ولفتت إلى أن مصر برؤية وقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي عادت إلى إفريقيا وأعادت إفريقيا إليها، كما نجحت مصر في توقيع الاتفاقيات مع أوروبا ودول العالم.