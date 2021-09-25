سولشاير ينتقد التحكيم بعد خسارة مانشستر أمام أستون فيلا

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وجه النرويجي أولي جونار سولشاير، المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد الإنجليزي انتقادات حادة للتحكيم عقب خسارة فريقه أمام أستون فيلا.

وخسر مانشستر يونايتد أمام ضيفه على ملعب أولد ترافورد، فريق أستون فيلا بهدف للاشيء في مباراة شهدت ركلة جزاء ضائعة في نهايتها من البرتغالي برونو فيرنانديز نجم فريق مانشستر يونايتد.

وقال سولشاير في تصريحات لشبكة «سكاي سبورتس»: نتقبل الخسارة عندما يُسجل المنافس هدف جيد ضدك، ولكن هدف أستون فيلا جاء من تسلل واضح.

وأوضح سولشاير: أنا مُحبط جداً لأن هدفهم جاء من تسلل، ومن سوء الحظ أن يكون هناك قرار تحكيمي ضدنا.

وعن تصرفات لاعبي أستون فيلا لحظة تنفيذ ركلة الجزاء، واصل مدرب مانشستر يونايتد انتقاد التحكيم، وقال: كان يجب على الحكم أن يشهر البطاقات الملونة في وجه أحدهم بدلاً من تركهم يستفزون لاعبي فريقي بهذا الشكل.