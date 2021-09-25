أبو الدهب: خسارة الكأس تقضي على موسيماني ولاعبي الأهلي

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أكد محمود أبوالدهب، نجم الأهلي السابق، أن العقوبات التي وقعها محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، عقب خسارة اتلفريق الأول لكرة القدم بطولة السوبر المحلي أمام طلائع الجيش، هي جرس إنذار للجهاز الفني واللاعبين.

وقال محمود أبوالدهب، في تصريحات لبرنامج «ستاد المصري اليوم» الذي تقدمه الكاتبة الصحفية ياسمين عبدالعزيز، :«العقوبة التي وقعها محمود الخطيب، عقب خسارة بطولة السوبر، هي جرس إنذار للجهاز الفني واللاعبين»، مضيفًا :«خسارة بطولة كأس مصر يقضي على موسيماني وبعض اللاعبين».

وأضاف :«لجنة التخطيط وجماهير الأهلي وقفوا بجوار موسيماني، ودعموه كثيرًا، ولكنه لم يكن عند حسن الظن»، مؤكدًا:«هناك مدربين مصريين أفضل من موسيماني، ويستطيعون قيادة الفريق الأحمر للفوز بالبطولات».