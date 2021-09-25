محمد صلاح يقتحم قائمة مسجلي الـ 100 هدف مع ليفربول في الدوري الإنجليزي

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اقتحم الدولي المصري محمد صلاح قائمة اللاعبين مسجلي الـ 100 هدف مع ليفربول في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم البريميرليج.

وسجل محمد صلاح هدف ليفربول الثاني بالدقيقة 53، من المباراة التي تجمع ليفربول مع نظيره برينتفورد ضمن منافسات الجولة السادسة من الدوري الإنجليزي.

يواجه ليفربول بقيادة محمد صلاح نظيره برينتفورد عند الساعة السداسة والنصف بتوقيت القاهرة - السابعة والنصف بتوقيت مكة المكرمة ضمن منافسات الأسبوع السادس من منافسات الدوري الإنجليزي البريميرليج.

من المقرر أن يتم إذاعة اللقاء على شكبة قنوات بين سبورتس القطرية، عبر قناة beIN Sports 1 HD Premium

ولمتابعة مشاهدة بث مباشر لـ مباراة ليفربول محمد صلاح ضد برينتفورد في الدوري الإنجليزي الممتاز البريميرليج اليوم السبت 25-9-2021 اضغط هنــــا

حراسة المرمى: أليسون بيكر

خط الدفاع: أرنولد - فان دايك - ماتيب - روبرتسون

خط الوسط: هندرسون - كيتا - فابينيو

خط الهجوم: محمد صلاح - ماني - جوتا

المباراة الموعد القنوات الناقلة الملعب ليفربول - برينتفورد السبت 25 سبتمبر 2021،

6.30 مصر، 7.30 السعودية beIN Sports 1 HD Premium برينتفورد