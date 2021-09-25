أخبار عاجلة

بطولة المانيا: ثنائية الياس السخيري تقود كولن للفوز على غرويتر فورت -
ابتعد عن طريقي.. شاهد هبوط طائرة على طريق سريع مزدحم -
الفريق التوعوي بمياه أسيوط ينظم يومًا تعريفيًا لطالبات مدرسة النهضة -
إقبال سياحي على «السنوركلينج» لمشاهدة الشعاب المرجانية والأسماك بالبحر الأحمر (صور) -
وكيل «زراعة الاسكندرية»: مكافحة النمل الأبيض بـ261 وحدة سكنية ورش وقائي لـ52 خلال 2021 (صور وفيديو) -
بأشد العبارات.. "التعاون الإسلامي" تدين استهداف الأحياء السكنية في أحد المسارحة وجازان -
شرطة أبوظبي تعلن سقوط طائرة إسعاف ومقتل 4 من طاقمها -
"القيادة" تهنئ رئيس ألمانيا الاتحادية بذكرى يوم الوحدة -
"الزعاق": 11 يوماً على دخول الوسم.. وهذه أهم ملامحه -
زيارة واحدة لا تكفي.. "معرض الرياض للكتاب" حضور دولي والجمهور كثيف -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. المصرى اليوم

محمد صلاح يقتحم قائمة مسجلي الـ 100 هدف مع ليفربول في الدوري الإنجليزي

Print
محمد صلاح يقتحم قائمة مسجلي الـ 100 هدف مع ليفربول في الدوري الإنجليزي محمد صلاح يقتحم قائمة مسجلي الـ 100 هدف مع ليفربول في الدوري الإنجليزي

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

اقتحم الدولي المصري محمد صلاح قائمة اللاعبين مسجلي الـ 100 هدف مع ليفربول في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم البريميرليج.

وسجل محمد صلاح هدف ليفربول الثاني بالدقيقة 53، من المباراة التي تجمع ليفربول مع نظيره برينتفورد ضمن منافسات الجولة السادسة من الدوري الإنجليزي.

يواجه ليفربول بقيادة محمد صلاح نظيره برينتفورد عند الساعة السداسة والنصف بتوقيت القاهرة - السابعة والنصف بتوقيت مكة المكرمة ضمن منافسات الأسبوع السادس من منافسات الدوري الإنجليزي البريميرليج.

من المقرر أن يتم إذاعة اللقاء على شكبة قنوات بين سبورتس القطرية، عبر قناة beIN Sports 1 HD Premium

ولمتابعة مشاهدة بث مباشر لـ مباراة ليفربول محمد صلاح ضد برينتفورد في الدوري الإنجليزي الممتاز البريميرليج اليوم السبت 25-9-2021 اضغط هنــــا

حراسة المرمى: أليسون بيكر

خط الدفاع: أرنولد - فان دايك - ماتيب - روبرتسون

خط الوسط: هندرسون - كيتا - فابينيو

خط الهجوم: محمد صلاح - ماني - جوتا

المباراة

الموعد

القنوات الناقلة

الملعب

ليفربول - برينتفورد

السبت 25 سبتمبر 2021،
6.30 ، 7.30

beIN Sports 1 HD Premium

برينتفورد

مباراة ليفربول و برينتفورد في الدورى الإنجليزى الممتاز

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
مصر ترسل مساعدات طبية ودوائية للأشقاء في دولة الصومال (فيديو)

مصر ترسل مساعدات طبية ودوائية للأشقاء في دولة الصومال (فيديو)

ارتفاع معدلات كورونا بمصر.. تسجيل 745 إصابة و36 وفاة جديدة في 24 ساعة

ارتفاع معدلات كورونا بمصر.. تسجيل 745 إصابة و36 وفاة جديدة في 24 ساعة

هذه بقايا أقدم إنسان مصري نعرفه???? عمره (35) ألف سنة وشغال بالفاس وعنده مشاكل فى الضهر ????

هذه بقايا أقدم إنسان مصري نعرفه???? عمره (35) ألف سنة وشغال بالفاس وعنده مشاكل فى الضهر ????

السعودية تمنع دخول المنشآت وركوب الطائرات لمن لم يتلقى جرعتي لقاح كورونا

السعودية تمنع دخول المنشآت وركوب الطائرات لمن لم يتلقى جرعتي لقاح كورونا