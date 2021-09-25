الأمن العام يستعرض عددًا من الجرائم التي تم القبض على مرتكبيها

★ ★ ★ ★ ★

استعرض الأمن العام في مقطع فيديو، عددًا من الجرائم التي تم القبض على مرتكبيها.

وجاء في مقطع الفيديو الذي حمل مسمى "في قبضة رجال الأمن"، القبض على مواطن في الطائف قام بالتحرش بفتاة في أحد المتنزهات.

وأورد المقطع القبضَ على مقيم من الجنسية المصرية في جدة قام بالتحرش بالنساء في عددٍ من الأماكن العامة وتوثيق ذلك ونشره على مواقع التواصل الاجتماعي.

وتَضمن مقطع فيديو الأمن العام، القبض على 29 مواطنًا في الطائف ظهروا عبر مقطع فيديو وهم يضايقون المارّة برمي عبوات بلاستيكية عليهم.

وتَضمن مقطع فيديو الأمن العام، القبض على مواطنة في المدينة المنورة ظهرت بمقطع فيديو وهي تطلق النار من سلاح من نوع مسدس، وتوثيق ذلك من قِبل مواطن ونشره على مواقع التواصل الاجتماعي.

وذكر المقطع كذلك أنه تم القبض على ثلاثة مواطنين من أرباب السوابق في حائل قاموا بالاعتداء على مواطن بالطعن والسلب تحت تهديد السلاح.

وتابع: تم القبض على مواطن في القصيم يسيء لسكان إحدى المناطق ونشر ذلك على حسابه في مواقع التواصل الاجتماعي.

وأردف أنه تم القبض على مواطنين في الدوادمي ظهرا عبر مقطع فيديو في مشاجرة في أحد الأماكن العامة نتيجة خلاف سابق بينهما.

وذكر المقطع أنه تم القبض على مقيم من الجنسية اليمنية في تبوك حاول دهس رجل أمن أثناء تنظيم حركة السير في أحد الطرق الرئيسة.

وتابع: تم القبض على سبعة مواطنين في الباحة ظهروا عبر مقطع فيديو في مشاجرة جماعية في أحد الطرق الرئيسة.

الأمن العام وزارة الداخلية الجهات الأمنية