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"أدبي حائل" يكرِّم عددًا من ذوي شهداء الواجب بالشملي

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خلال احتفالها باليوم الوطني الـ91

كرَّمت اللجنة الثقافية بمحافظة الشملي التابعة للنادي الأدبي في منطقة حائل عددًا من ذوي شهداء الواجب بالمحافظة بدروع تذكارية وهدايا عينية، وذلك خلال الفعاليات والمبادرات التي تقدمها اللجنة خلال اليوم الوطني للمملكة الـ 91، بتشريف من محافظ الشملي خالد بن فهد الظفيري. وتُعدُّ هذه المبادرة لفتة وطنية رائدة.

وقال رئيس اللجنة الثقافية بمحافظة الشملي بندر شليويح الغضوري إن اللجنة أقامت خلال فعاليات اليوم الوطني للمملكة الواحد والتسعين العديد من الفعاليات والمبادرات، منها تكريم عدد من أُسر شهداء الواجب في المحافظة تحت شعار "لن ننساكم في يومنا الوطني" بدروع تذكارية وهدايا عينية، تهدف إلى تعظيم ما أنجزه ذووهم من شهداء الوطن.

وأوضح "الغضوري" أن تضحيات شهداء الواجب ستظل على الدوام محل تقدير جميع أبناء هذا الوطن، وهذا أقل ما نقدمه لهم. مقدمًا شكره لمحافظ الشملي الأستاذ خالد الظفيري على تشريفه مبادرة تكريم أُسر الشهداء، ولإدارة النادي الأدبي في منطقة حائل على دعمها أعمال وبرامج اللجنة الثقافية في محافظة الشملي.

أدبي حائل

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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