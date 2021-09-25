الأمم المتحدة تحذر: ثلث الشعب الأفغاني مهدد بجوع وشيك

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"كانم" بينت أن الشتاء سيعطل مرور المساعدات إلى الأماكن المعزولة

حذرت مسؤولة في الأمم المتحدة، اليوم (السبت)، من أن أفغانستان معرضة لخطر الجوع الوشيك، مع اقتراب فصل الشتاء وتعطل الخدمات إثر عودة حركة طالبان إلى السلطة.

وذكرت المديرة التنفيذية لصندوق الأمم المتحدة للسكان ناتاليا كانم، أن الوضع في أفغانستان حرج.

وقالت "كانم": "ليس من المبالغة القول إن ثلث الشعب الأفغاني الذي يعد 33 مليون نسمة يهدده الجوع الوشيك".

وبيّنت أن فصل الشتاء القاسي، وتعطل القدرة على نقل الإمدادات إلى المناطق المعزولة في الدولة الجبلية، بالإضافة إلى جائحة كوفيد-19، ستؤدي إلى تفاقم الوضع المعقد أصلاً.الأمم المتحدة