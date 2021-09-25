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كشف محمد القرش، مساعد وزير الزراعة والمتحدث الرسمي باسم الوزارة، عن نجاح التجربة المصرية في زراعة القطن قصير التيلة، لأول مرة بإنتاجية وصلت لـ 15 قنطار للفدان الواحد، مضيفًا أن مصر كانت متميزة ومتفوقة في زراعة القطن طويل التيلة.

وتابع، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية رشا مجدي ببرنامج «صالة التحرير»، المذاع على قناة صدى البلد، أن مصر كان لها سمعة متميزة في القطن طويل التيلة وفائق الطول.

ولفت محمد القرش، مساعد وزير الزراعة والمتحدث الرسمي باسم الوزارة، إلى أن مصر لديها إنتاجية عالية في القطن طويل وقصير التيلة.

وأكد خلال مداخلة على قناة صدى البلد، أن مصر حصلت على شهادة «بي سي أي» والتي تعني أن كل التعاملات التي يتم التعامل بها مع الأقطان تتوافق مع المعايير الدولية وهذا يزيد رغبة مستوردي الأقطان حول العالم في استيراد القطن المصري.

وأوضح محمد القرش، مساعد وزير الزراعة والمتحدث الرسمي باسم الوزارة، أن هناك تعاون مع كل الجهات في الدولة لتطوير منظومة القطن بما يحقق النفع العام للدولة والفلاح.

وأشار خلال مداخلة على قناة صدى البلد، إلى أن القطن لا يدخل فقط في صناعة الغزل والنسيج وإنما تدخل البذور في صناعة الزيوت إضافة إلى بعض المنتجات الأخرى.

وأضاف محمد القرش، مساعد وزير الزراعة والمتحدث الرسمي باسم الوزارة، أن مصر بدأت التوسع في زراعة القطن الملون، وتم إخضاع هذا الأمر للبحث العلمي.