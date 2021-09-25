وصول أول رحلة طيران مباشرة من رومانيا لمطار الأقصر الدولى (صور)

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استقبل مطار الاقصر الدولى مساء البوم السبت، اول طائرة قادمة من دولة رومانيا الي الاقصر مباشرة ، وسط ترحاب من العاملين بالمطار وتقديم الورود والشيكولاته للسائحين القادمين لزيارة عاصمة السياحة فى العالم، والاستمتاع بزيارة المعابد الفرعونية ومقابر الملوك والأمراء والنبلاء والمتاحف بجانب عمل رحلات نيلية والبالون فى البر الغربى .

رحلة طيران من رومانيا لمطار الأقصر

رحلة طيران من رومانيا لمطار الأقصر

وعبر السياح عن سعادتهم بالعودة مرة اخرى للاقصر لمشاهدة اثارها وحضارتها التى تفوق الخيال التقاط الصور التذكارية فى المطار والتيسير عليهم فى انهاء إجراءات الوصول.

رحلة طيران من رومانيا لمطار الأقصر

رحلة طيران من رومانيا لمطار الأقصر

وقال الخبير السياحى، محمد عثمان، رئيس لجنة تسويق السياحة الثقافية بالأقصر، إن وصول السياح الرومان للاقصر اضافة الى الجنسيات التى تفد للمدينة السباحية للاستمتاع بآثارها الخالدة، مؤكدا ان لجنة تسويق السياحة الثقافية تنسق مع جميع الجهات من اجل نجاح الموسم السياحى الجديد، موضحا أن زيادة عدد الرحلات أدى إلى حراك كامل للعاملين في القطاع السياحى مؤكدا أن هذه التدفقات تساهم فى انتعاش كامل لحركة السياحة .