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الطعام التونسي في مهرجان جوتيه بقصر البارون

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الطعام التونسي في مهرجان جوتيه بقصر البارون الطعام التونسي في مهرجان جوتيه بقصر البارون

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شارك ممثلين عن الجالية التونسية بمصر في مهرجان جوتيه بقصر البارون، الذي يشارك فيه 17 دولة عربية وأفريقية وآسيوية وأوروبية.

وعرض أفراد الجالية في الجناح المخصص لهم نوعيات الطعام التونسي المختلفة وكذلك الملابس التقليدية.

وقالت مريم نصر، إحدى المشاركات، إن أهم ما يميز التونسيين حتى وقتنا هذا هو الحفاظ على الملابس التقليدية التي يتم ارتداؤها في الأعياد والاحتفالات وأبرزها (الجبة) للرجال والنساء.

وقالت بنان الهادي، إن تونس متصدرة في إنتاج البلح خاصة في الجنوب، مشيرة إلى أن هناك أكلات «العصيدة» وهي مشتركة بين تونس وسيوة، فضلا عن عادات الأمازيغ.

وذكرت أن أكلات «الكسكسي» في بلادها متنوعة بالقرآن واللحوم والأسماك ،مشيرة إلى أن الشعب المصري لديه ذوق مرتفع في الأطعمة وهو ما دفعها لتقديم الأطعمة اون لاين بلادها.

المصرى اليوم

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