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تحقيقات انتحار سيدة من أعلى «كوبري لواء»: طليقها حرمها من رؤية الأطفال

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تحقيقات انتحار سيدة من أعلى «كوبري لواء»: طليقها حرمها من رؤية الأطفال تحقيقات انتحار سيدة من أعلى «كوبري لواء»: طليقها حرمها من رؤية الأطفال

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صرحت نيابة شمال الجيزة، اليوم السبت، بدفن جثمان ربة منزل انتحرت قفزًا من أعلى كوبري أرض اللواء بالعجوزة.

وتبينّ من التحقيقات أن ربة المنزل تُمر بحالة نفسية سيئة، إثر انفصالها عن زوجها، وحرمانها من رؤية أطفالهما، ما دفعها للتخلص من حياتها.

وأظهرت مناظرة الجثة إصابتها بكدمات وكسور ونزيف، أسفر عن وفاتها في الحال.

تلقى قسم شرطة العجوزة، بلاغًا بسقوط ربة منزل من أعلى كوبري أرض اللواء، مما أسفر عن مصرعها، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتبين من خلال التحريات أن ربة منزل كانت تمر بأزمة نفسية، قررت إلقاء نفسها من أعلى الكوبري، بسبب حرمان طليقها لها من رؤية أطفالهما.

ونٌقلت الجثة إلى المشرحة عقب مناظرتها، وحُرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

المصرى اليوم

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