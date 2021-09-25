أخبار عاجلة

بطولة المانيا: ثنائية الياس السخيري تقود كولن للفوز على غرويتر فورت -
ابتعد عن طريقي.. شاهد هبوط طائرة على طريق سريع مزدحم -
الفريق التوعوي بمياه أسيوط ينظم يومًا تعريفيًا لطالبات مدرسة النهضة -
إقبال سياحي على «السنوركلينج» لمشاهدة الشعاب المرجانية والأسماك بالبحر الأحمر (صور) -
وكيل «زراعة الاسكندرية»: مكافحة النمل الأبيض بـ261 وحدة سكنية ورش وقائي لـ52 خلال 2021 (صور وفيديو) -
بأشد العبارات.. "التعاون الإسلامي" تدين استهداف الأحياء السكنية في أحد المسارحة وجازان -
شرطة أبوظبي تعلن سقوط طائرة إسعاف ومقتل 4 من طاقمها -
"القيادة" تهنئ رئيس ألمانيا الاتحادية بذكرى يوم الوحدة -
"الزعاق": 11 يوماً على دخول الوسم.. وهذه أهم ملامحه -
زيارة واحدة لا تكفي.. "معرض الرياض للكتاب" حضور دولي والجمهور كثيف -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. المصرى اليوم

«الأعلي للجامعات» يوقع مذكرة تفاهم مع مايكروسوفت للتطبيق المتكامل للتحول الرقمي

Print
«الأعلي للجامعات» يوقع مذكرة تفاهم مع مايكروسوفت للتطبيق المتكامل للتحول الرقمي «الأعلي للجامعات» يوقع مذكرة تفاهم مع مايكروسوفت للتطبيق المتكامل للتحول الرقمي

اشترك لتصلك أهم الأخبار

وقع المجلس الأعلى للجامعات مذكرة تفاهم بين المجلس وشركة مايكروسوفت العالمية، تتضمن إطار مُتكامل للتحول الرقمي التعليمي بالجامعات المصرية، والتدريب على الحلول التقنية الحديثة لأعضاء هيئة التدريس والطلاب.

ووقع مذكرة التفاهم، د. محمد لطيف أمين المجلس الأعلى للجامعات، والمهندسة ميرنا عارف مدير عام شركة مايكروسوفت ، وقدم المهندس عمرو المصري مدير قطاع التعليم لشركة مايكروسوفت، عرضًا تقديميًا حول تعاون الشركة مع الجامعات المصرية في مجال التحول الرقمي، وأبرز أحدث التقنيات المتاحة لأعضاء التدريس وطلاب الجامعات المصرية لتحقيق أقصى استفادة علمية.

واستعرض المجلس عددًا من تقارير المتابعة حول عدد من الموضوعات، شملت تقرير قدمه د. عادل عبدالغفار المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي لوزارة التعليم العالي، حول ما تم إنجازه بشأن إعداد مُحتوى تعليمي مُوحد لجميع الكليات والمعاهد، يُبرز سماحة الأديان ورسالتها الداعية إلى التعايش، وآداب الحوار بين البشر، ضمن مُقرر القضايا المُجتمعية.

المصرى اليوم

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
مصر ترسل مساعدات طبية ودوائية للأشقاء في دولة الصومال (فيديو)

مصر ترسل مساعدات طبية ودوائية للأشقاء في دولة الصومال (فيديو)

ارتفاع معدلات كورونا بمصر.. تسجيل 745 إصابة و36 وفاة جديدة في 24 ساعة

ارتفاع معدلات كورونا بمصر.. تسجيل 745 إصابة و36 وفاة جديدة في 24 ساعة

هذه بقايا أقدم إنسان مصري نعرفه???? عمره (35) ألف سنة وشغال بالفاس وعنده مشاكل فى الضهر ????

هذه بقايا أقدم إنسان مصري نعرفه???? عمره (35) ألف سنة وشغال بالفاس وعنده مشاكل فى الضهر ????

محمد عمارة : ضيق الوقت يهدد منتخب مصر أمام ليبيا

محمد عمارة : ضيق الوقت يهدد منتخب مصر أمام ليبيا