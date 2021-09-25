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فى أول أيام عمله: رئيس مدينة سفاجا يجتمع بمديرى الإدارات

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فى أول أيام عمله: رئيس مدينة سفاجا يجتمع بمديرى الإدارات فى أول أيام عمله: رئيس مدينة سفاجا يجتمع بمديرى الإدارات

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عقد اللواء ياسر شعبان رئيس مدينة سفاجا، اجتماعا مكبرا بالوحدة المحلية بحضور مديري الإدارات الداخلية وذلك لمناقشة آلية العمل والتنسيق بين الإدارات المختصة للرقى والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بالمدينة، تنفيذًا لتتعليمات بضرورة التواصل المستمر مع كافة الإدارات المختصة بالوحدات المحلية بكافة مدن المحافظة وذلك لمتابعة سير العمل .

وأكد شعبان على ضرورة التواصل والتلاحم مع الجميع والاستماع إلى كافة المشاكل والسعى الجاد للوصول إلى أفضل الحلول فيما لا يتعارض مع القوانين والقرارات التي أقرتها الدولة.

المصرى اليوم

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