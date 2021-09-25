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غدا.. انطلاق المؤتمر الدولي الخامس لـ«علوم الأزهر» في الغردقة

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غدا.. انطلاق المؤتمر الدولي الخامس لـ«علوم الأزهر» في الغردقة غدا.. انطلاق المؤتمر الدولي الخامس لـ«علوم الأزهر» في الغردقة

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ينطلق غدا الأحد، المؤتمر الدولي الخامس للافاق الجديدة في العلوم الاساسية والتطبيقية (ICNHBAS 2021) الذي سيعقد خلال الفترة من 26-29 سبتمبر 2021، وتنظمه كلية العلوم بنين جامعة الأزهر باسيوط، بأحد الفنادق السياحية بمنطقة سهل حشيش بالغردقة، تحت رعاية الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، وعمرو حنفي محافظ البحر الاحمر والدكتور محمد حسين المحرصاوى، رئيس جامعة الأزهر، والدكتور محمد عبدالمالك، نائب رئيس جامعة الأزهر لفرع أسيوط، والدكتور محمود صديق، نائب رئيس جامعة الأزهر للدراسات العليا والبحوث.

وقال الدكتور علاء جاد الكريم، عميد الكلية، ورئيس المؤتمر، إن المؤتمر الدولي الخامس للأفاق الجديدة في العلوم الاساسية والتطبيقية، هو واحد من أهم المؤتمرات الدولية الرائدة التي تعقد داخل لتقديم البحوث الأساسية والجديدة في مجالات العلوم الأساسية والتطبيقية حيث حقق على مدار اربع دورات متتالية نجاحات متميزة من حيث عدد المشاركين ومن حيث عدد الدول الأجنبية والعربية النى شاركت به.


وسجل المؤتمر في دورته الحالية مشاركة اكثر من 300 باحثا يمثلون أحدث الاتجاهات البحثية في مجال العلوم الاساسية والتطبيقية حول العالم، ويقدم المؤتمر من خلال هذه البحوث رؤية تطويرية لدور الكليات والجامعات في تفعيل مسيرة البحث العلمي ليتجاوز العقبات ،وعرض التطورات وتقديم الحلول والمقترحات محتكمين إلى الباحثين وتصوراتهم في تطوير هذه الرؤية وتحليلها وترجمتها إلى واقع ملموس.


كما سيستضيف المؤتمر الدولي الخامس للافاق الجديدة في العلوم الاساسية والتطبيقية (ICNHBAS 2021) العديد من المتحدثين الرئيسيين من العلماء البارزين من جميع أنحاء العالم، للتفاعل مع الخبراء في مجالاتهم ولتعزيز التعاون متعدد التخصصات المطلوب لمواجهة تحديات العلوم الحديثة والتكنولوجيا والمجتمع. يروج المؤتمر لتبادل الأفكار الجديدة بين المشاركين وجها لوجه، لإقامة علاقات تجارية أو بحثية وإيجاد شركاء عالميين للتعاون في المستقبل.

المصرى اليوم

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