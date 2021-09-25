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العراق يرفض التطبيع مع إسرائيل

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العراق يرفض التطبيع مع إسرائيل العراق يرفض التطبيع مع إسرائيل
أكدت الرئاسة العراقية موقفها الرافض للتطبيع مع إسرائيل، فيما حذرت من «تأجيج الوضع العام».

وذكرت في بيان صحفي: «في الوقت الذي تؤكد فيه رئاسة الجمهورية موقف العراق الثابت والداعم للقضية الفلسطينية، وتنفيذ الحقوق المشروعة الكاملة للشعب الفلسطيني، فإنها تجدد رفضها القاطع لمسألة التطبيع مع إسرائيل، وتدعو إلى احترام إرادة العراقيين وقرارهم الوطني المستقل». وأضافت أن الاجتماع الأخير الذي عقد للترويج لهذا المفهوم لا يمثل أهالي وسكان المدن العراقية، بل يمثل مواقف من شارك بها فقط، فضلا عن كونه محاولة لتأجيج الوضع العام واستهداف السلم الأهلي.

ودعت الرئاسة إلى «الابتعاد عن الترويج لمفاهيم مرفوضة وطنيا وقانونيا، وتمس مشاعر العراقيين».


الوطن السعودية

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