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سحب رماد كومبري تغلق المطار

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سحب رماد كومبري تغلق المطار سحب رماد كومبري تغلق المطار
دفعت سُحب الرماد الأسود الكثيفة المتصاعدة إثر تفجر بركان في أرخبيل الكناري الإسباني بالسلطات إلى إغلاق مطار لا بالما. وكان البركان كومبري فييخا قد استعاد نشاطه قبل أسبوع ولا يزال يقذف الحمم والرماد بشكل متقطع ما أجبر السلطات على إلغاء جميع الرحلات السبع التي كانت مقررة الجمعة. وقالت شركة «آينا» المشغلة للمطار المملوك من الدولة إن «المطار مغلق بسبب تراكم الرماد». وأضافت أن «عمليات التنظيف بدأت لكن الوضع يمكن أن يتغير في أي لحظة». و«نظرًا لتزايد المخاطر على السكان بسبب الثوران الحالي»، وفق المحلية، صدرت أوامر بإخلاء العديد من المناطق.

وبموجب تلك الأوامر ارتفع عدد الأشخاص الذين أجبروا على مغادرة مساكنهم ومكان إقامتهم حتى الآن إلى 6200 بينهم 400 سائح.

وأعلن رئيس الوزراء بيدرو سانشيز لا بالما «منطقة كارثة» ما يفتح الباب أمام تقديم مساعدات مالية للأهالي.


الوطن السعودية

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