أخبار عاجلة

بطولة المانيا: ثنائية الياس السخيري تقود كولن للفوز على غرويتر فورت -
ابتعد عن طريقي.. شاهد هبوط طائرة على طريق سريع مزدحم -
الفريق التوعوي بمياه أسيوط ينظم يومًا تعريفيًا لطالبات مدرسة النهضة -
إقبال سياحي على «السنوركلينج» لمشاهدة الشعاب المرجانية والأسماك بالبحر الأحمر (صور) -
وكيل «زراعة الاسكندرية»: مكافحة النمل الأبيض بـ261 وحدة سكنية ورش وقائي لـ52 خلال 2021 (صور وفيديو) -
بأشد العبارات.. "التعاون الإسلامي" تدين استهداف الأحياء السكنية في أحد المسارحة وجازان -
شرطة أبوظبي تعلن سقوط طائرة إسعاف ومقتل 4 من طاقمها -
"القيادة" تهنئ رئيس ألمانيا الاتحادية بذكرى يوم الوحدة -
"الزعاق": 11 يوماً على دخول الوسم.. وهذه أهم ملامحه -
زيارة واحدة لا تكفي.. "معرض الرياض للكتاب" حضور دولي والجمهور كثيف -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية
  5. صحيفة سبق اﻹلكترونية

في ختام جولة "هي لنا دار" .. الحزم يواصل صحوته وينتصر على الفتح

Print

في ختام جولة

واصل فريق الحزم الأول لكرة القدم صحوته بعد أن حقق الفوز الثاني له تواليًا، وهذه المرة على حساب مضيفه الفتح، بهدف دون رد، وذلك في اللقاء الذي أُقيم على أرض ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية ضمن منافسات الجولة السادسة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين (جولة هي لنا دار).

وبهذه النتيجة رفع الحزم رصيده إلى 8 نقاط في المركز الثامن، بينما تجمد رصيد الفتح عند النقطة الـ8 أيضًا، لكن في المركز السابع على جدول الترتيب.

ومنح المحترف المغربي محمد رسلالة خدفي، ‏الملقب بـ"موحا"، التقدُّم لفريق الحزم عند الدقيقة الـ52 من زمن المباراة عندما تابع كرةً، أخطأ الدفاع في تشتيتها؛ ليسددها ذكية من داخل منطقة الجزاء في أقصى الزاوية اليمنى لمرمى مكسيم كوفال.

وفيما تبقى من وقت لم تفلح محاولات أصحاب الضيافة في تعديل النتيجة، كذلك لم يتمكن فريق الحزم من تعزيز تقدمه بالهدف الثاني رغم أنه سجل هدفًا في الدقيقة الـ70، لكن الحكم محمد الحربي ألغى الهدف بعد العودة لتقنية الـVAR لوجود خطأ على أحمد النجعي قبل تسجيله الهدف.

في ختام جولة

في ختام جولة

الفتح الحزم دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين الدوري السعودي للمحترفين

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
ابتعد عن طريقي.. شاهد هبوط طائرة على طريق سريع مزدحم

ابتعد عن طريقي.. شاهد هبوط طائرة على طريق سريع مزدحم

بأشد العبارات.. "التعاون الإسلامي" تدين استهداف الأحياء السكنية في أحد المسارحة وجازان

بأشد العبارات.. "التعاون الإسلامي" تدين استهداف الأحياء السكنية في أحد المسارحة وجازان

شرطة أبوظبي تعلن سقوط طائرة إسعاف ومقتل 4 من طاقمها

شرطة أبوظبي تعلن سقوط طائرة إسعاف ومقتل 4 من طاقمها

"القيادة" تهنئ رئيس ألمانيا الاتحادية بذكرى يوم الوحدة

"القيادة" تهنئ رئيس ألمانيا الاتحادية بذكرى يوم الوحدة