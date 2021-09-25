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"الخيول العربية" تجوب شوارع "السهي" بصامطة احتفالاً باليوم الوطني الـ91

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في مسيرة وطنية نظَّمها الأهالي والزوار

انطلقت أمس الأول الخميس بمركز السهي التابع لمحافظة صامطة فعاليات احتفال الأهالي باليوم الوطني السعودي الـ91، من خلال مسيرة وطنية للمركبات والخيول العربية، نظمها عدد كبير من الأهالي والزوار الذين تفاعلوا مع المسيرة.

وحمل فرسان السهي خلال المسيرة، التي بدأت من دوار ديحمة إلى الواجهة البحرية، الأعلام الوطنية، مرددين الأهازيج الوطنية التي تعبِّر عن فرحتهم بتلك المناسبة الوطنية الغالية على الجميع لتوحيد هذا الكيان مترامي الأطراف تحت راية التوحيد، وبقيادة يفخر الجميع بها.

كما شملت الفعاليات برامج في الواجهة البحرية، تخللها العديد من الفقرات المتنوعة، وشاشة عرض سردت إنجازات هذه البلاد المباركة، وتم عرضها لزوَّار الواجهة البحرية.

كما تضمنت الفعاليات مشاركات لمكتب تعليم صامطة بعدد من البرامج والمسابقات للأطفال في أجواء وطنية، توشح فيها الأهالي وزوار المركز بالوشاحات الخضراء تعبيرًا عن حبهم لوطنهم وقيادتهم، وتلاحمهم الدائم.. إضافة إلى إطلاق مستشفى صامطة العام حملة للتوعية بأخذ الجرعة الثانية تحت شعار "هي لنا دار"، و"محصنَّون لأجلها"، وكذلك حملة للتبرع بالدم تحت شعار "هي دماؤنا فداء للوطن".

وأشاد زوار الواجهة البحرية بنجاح هذه الاحتفاليات المتنوعة التي أسعدتهم وأطفالهم، وصنعت جوًّا وطنيًّا مميزًا وسط تنظيم أمني وميداني من الجهات المعنية ابتهاجًا باليوم الوطني السعودي.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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