محافظ كفر الشيخ يتفقد موقع الإسكان الاجتماعي ومحور سعد زغلول

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تفقد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وعمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ، واللواء ياسر حفناوي، السكرتير العام ، والمهندسة عايده ماضي، السكرتير العام المساعد، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، وعدد من قيادات الأجهزة التنفيذية، واللواء شعبان مبروك، رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ، وأحمد الشناوي، وكيل وزارة الإسكان بالمحافظة، التجمعات السكانية الثلاثة غرب وشرق المحافظة، إضافة للإسكان الاجتماعي، ومحور سعد زغلول، وشارع المدارس.

كما تفقد محافظ كفر الشيخ ونائبه وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، الوحدات السكنية المقامة لمتوسطي الدخل ضمن سكن كل المصريين، المجاورة لجامعة كفر الشيخ.

واستمع محافظ كفر الشيخ ونائبه وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، لشرح عدد من المسؤولين عن المواقع الثلاثة والمهندسين ما يجري من أعمال البناء، وإقامة أعمدة خرسانية ، وعمارات وصلت للدور الثامن في عدد من المواقع، لإقامة 24 ألف وحدة سكنية ما بين إسكان اجتماعي ومتوسط وسكن لكل المصريين ومنهم جزء استثماري.

وأشاد أعضاء مجلس النواب والشيوخ، بما تم إنجازه خلال3 شهور فقط من بدء العمل واستلام الهيئة الهندسية التابعة للقوات المسلحة للموقعين غرب كفر الشيخ والمجاور لجامعة كفر الشيخ، كما استمعوا للمهندسين والمسئولين عن الموقع الثالث المقابل لمستشفى جامعة كفر الشيخ، وميدان الملك عبدالله، والذي سيقام به عمارات الاسكان والأبراج الأيقونية.

وأكد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، أن الأعمال التي تشهدها المواقع الثلاثة، والعمارات السكنية التي ارتفعت غرب وشرق العاصمة وخاصة المجاورة لجامعة كفر الشيخ، لدليل على أن الدولة جادة في حل مشكلة الإسكان وتوفير وحدات سكنية أكثر من المطلوب، مشيراً إلى أن المحافظة لم تعلن عن تلك المشروعات إلا بعد استلام الهيئة الهندسية للمواقع، وخلال 3 أشهر فقط تم بناء عدد من العمارات السكنية، وتحولت المواقع الثلاثة لخلية نحل، ليتم البناء والتشييد، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، مشيداً بالتعاون بين أعضاء مجلسي النواب والشيوخ والمحافظة، لصالح أبناء المحافظة.