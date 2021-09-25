«الأعلي للجامعات» يقرر توحيد نظام إدارة التعلم بين الجامعات الحكومية

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وافق المجلس الاعلي للجامعات، من حيث المبدأ على توقيع اتفاقية برنامج «ثينكي Thinqi»، بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وبنك المعرفة المصري، لصالح الجامعات الحكومية المصرية.

وقال المجلس في بيان السبت، ‘نه بموجب الاتفاقية، يتمكن أعضاء هيئة التدريس والطلاب من الاستفادة من محتوى بنك المعرفة المصري، والاستفادة من هذا المحتوى في دعم المقررات الدراسية. بالإضافة إلى توحيد نظام إدارة التعلم بين الجامعات الحكومية مع الحصول على إحصائيات عامة عن مدى استخدام التكنولوجيا في التعليم والاستفادة من أدوات التأليف والفصول الافتراضية والمحتوى الكثيف ببنك المعرفة المصري والاختبارات الإلكترونية.