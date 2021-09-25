«يا ساكنى مطروح.. جنّية فى بحركم الناس تيجى وتروح.. وأنا عاشقة حيّكم»

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تعد محافظة مرسى مطروح واحدة من أهم المحافظات الساحلية، يقصدها المصطافون للاستمتاع، نظرا لتميز شواطئها باللون الفيروزى المحبب إلى قلوب زائريها.

شواطئ مرسى مطروح

وقد شهدت شواطئ مطروح، خلال الأيام الماضية، وداعًا من روادها بحلول فصل الخريف. ومنذ تسعينيات القرن الماضى، حينما فكر المهندس، حسب الله الكفراوى، وزير الإسكان السابق، فى استغلال شواطئ الساحل الشمالى وإنشاء قرية سياحية على الساحل الشمالى بمطروح، لاقت الفكرة قبولا لدى المستثمرين، فتحولوا إلى الساحل الشمالى وبلغ عدد القرى السياحية 130، بطول الساحل.

شواطئ مرسى مطروح

قال اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، إن عدد المصطافين فى المحافظة بلغ 6 ملايين، خلال ٣ أشهر، ما يشير إلى انتقال قبلة الاستمتاع بالمصيف من بقاع مصر الساحلية إلى مطروح.

شواطئ مرسى مطروح

وأضاف المحافظ أن مطروح لديها القدرة على تقبل الطبقات الشعبية و«الهاى كلاس»، ما يعطى رواجا للموسم السياحى.

شواطئ مرسى مطروح

وخلال 120 يوما فى العام، أقبلت السيارات والأتوبيسات محملة بالمصطافين من كل المحافظات، تحج إلى الساحل الشمالى، يدفعون المال، فقط مقابل الجلوس صامتين أمام البحر، حتى العودة إلى بيوتهم يحملون فى جعبتهم خيال البحر والجلسة أمام الشاطئ، بعد نسيان حر المدينة على شواطئ مطروح، ليعود المصطاف وفى ذاكرته مشاهد للشواطئ الخلابة، إلى أن يعود لها فى الصيف المقبل.

شواطئ مرسى مطروح

حكايات الشواطئ لا تنتهى، منها شواطئ كليوباترا والغرام وروميل والأبيض وعجيبة واللاجون وميناء حشيش.