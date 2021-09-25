التشغيل التجريبي للقطار الكهربائي أكتوبر المقبل بطاقة 300 راكب للعربة

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تبدأ الهيئة القومية للإنفاق في شهر أكتوبر المقبل التشغيل التجريبي للقطار الكهربائي «السلام- العاصمة الإدارية- العاشر من رمضان» عقب الانتهاء من تجهيز نحو ٣٠ كيلو متر من أعمال السكة للمرحلة الأولى، التي يبلغ طولها ٦٠ كيلو متر حتي العاصمة الإدارية.

وقالت مصادر مطلعة، إن الشركة الصينية المصنعة للقطارات قامت بشحن قطارين إلى مصر ليصل إجمالي عدد الوحدات المتحركة التي تم تصنيعها ٤ من إجمالي ٢٢ قطارا، مشيرة إلى أن القطار يتكون من ٦ عربات بطاقة ٣٠٠ راكب ومخطط أن تصل ٨ عربات مع اكتمال المرحلة الثانية في ٢٠٢٢ .

وأضافت المصادر، أنه تم انشاء ساحات انتظار تتسع لـ ٢٠٠٠ عربة أمام كل محطة والبالغ عددها ١٦ موقعا، لتشجيع المواطنين على استخدام القطار بدلا من السيارات.