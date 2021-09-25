تعادل ليستر سيتي مع بيرنلي في الدوري الإنجليزي

★ ★ ★ ★ ★

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

تعادل فريق ليستر سيتي مع نظيره فريق بيرنلي بهدفين لكل منهما في المباراة التي جمعت الفريقين عصر اليوم السبت 25-9-2021 على ملعب كينج باور وذلك ضمن منافسات الجولة السادسة من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم البريميرليج.

أحرز الأهداف لفريق ليستر سيتي جيمي فاردي في الدقيقة 37، ثم أحرز الهدف الثاني في الدقيقة 85، فيما أحرز بيرنلي الهدف الأول عن طريق جيمي فاردي في مرماه في الدقيقة 12 والهدف الثاني ماكسويل كورني في الدقيقة 40.

ليصبح ليستر سيتي في المركز الثاني عشر بـ 7 نقاط، بيرنلي في المركز التاسع عشر قبل الأخير برصيد نقطتين.