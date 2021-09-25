أخبار عاجلة

الفريق التوعوي بمياه أسيوط ينظم يومًا تعريفيًا لطالبات مدرسة النهضة -
إقبال سياحي على «السنوركلينج» لمشاهدة الشعاب المرجانية والأسماك بالبحر الأحمر (صور) -
وكيل «زراعة الاسكندرية»: مكافحة النمل الأبيض بـ261 وحدة سكنية ورش وقائي لـ52 خلال 2021 (صور وفيديو) -
بأشد العبارات.. "التعاون الإسلامي" تدين استهداف الأحياء السكنية في أحد المسارحة وجازان -
شرطة أبوظبي تعلن سقوط طائرة إسعاف ومقتل 4 من طاقمها -
"القيادة" تهنئ رئيس ألمانيا الاتحادية بذكرى يوم الوحدة -
"الزعاق": 11 يوماً على دخول الوسم.. وهذه أهم ملامحه -
زيارة واحدة لا تكفي.. "معرض الرياض للكتاب" حضور دولي والجمهور كثيف -
"الأرصاد" يتفاعل مع تحذيرات #شاهين: ندعو الله لإخواننا في السلطنة أن يتجاوزوه بسلام -
مسافر يتسلق إلى سقف مطار "فنوكوفو" في موسكو لأسباب مجهولة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. المصرى اليوم

تعادل ليستر سيتي مع بيرنلي في الدوري الإنجليزي

Print
تعادل ليستر سيتي مع بيرنلي في الدوري الإنجليزي تعادل ليستر سيتي مع بيرنلي في الدوري الإنجليزي

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

تعادل فريق ليستر سيتي مع نظيره فريق بيرنلي بهدفين لكل منهما في المباراة التي جمعت الفريقين عصر اليوم السبت 25-9-2021 على ملعب كينج باور وذلك ضمن منافسات الجولة السادسة من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم البريميرليج.

أحرز الأهداف لفريق ليستر سيتي جيمي فاردي في الدقيقة 37، ثم أحرز الهدف الثاني في الدقيقة 85، فيما أحرز بيرنلي الهدف الأول عن طريق جيمي فاردي في مرماه في الدقيقة 12 والهدف الثاني ماكسويل كورني في الدقيقة 40.

ليصبح ليستر سيتي في المركز الثاني عشر بـ 7 نقاط، بيرنلي في المركز التاسع عشر قبل الأخير برصيد نقطتين.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
الفريق التوعوي بمياه أسيوط ينظم يومًا تعريفيًا لطالبات مدرسة النهضة

الفريق التوعوي بمياه أسيوط ينظم يومًا تعريفيًا لطالبات مدرسة النهضة

إقبال سياحي على «السنوركلينج» لمشاهدة الشعاب المرجانية والأسماك بالبحر الأحمر (صور)

إقبال سياحي على «السنوركلينج» لمشاهدة الشعاب المرجانية والأسماك بالبحر الأحمر (صور)

وكيل «زراعة الاسكندرية»: مكافحة النمل الأبيض بـ261 وحدة سكنية ورش وقائي لـ52 خلال 2021 (صور وفيديو)

وكيل «زراعة الاسكندرية»: مكافحة النمل الأبيض بـ261 وحدة سكنية ورش وقائي لـ52 خلال 2021 (صور وفيديو)

إصابة طالبة سقطت من الدور الثاني بمنزلها في دير مواس بالمنيا

إصابة طالبة سقطت من الدور الثاني بمنزلها في دير مواس بالمنيا