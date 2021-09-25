ميركل تدعو إلى تعزيز دور ألمانيا في الأمن

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دعت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل إلى تعزيز دور ألمانيا في الأمن الدولي، وخلال مشاركتها في آخر فعالية انتخابية لمرشح تحالفها المسيحي لمنصب المستشار، أرمين لاشيت، قالت ميركل في مسقط رأس الأخير بمدينة آخن: «ألمانيا لا يمكنها أن تعيش بشكل جيد إلا إذا استخدمت رخاءها أيضا من أجل الأمن».

ورأت ميركل أن على ألمانيا أن تسهم أيضا في أن «يتمكن آخرون من العيش بأمان»، محذرة من أنه بدون ذلك ستتوقف أجهزة في الخارج عن تقديم المساعدة لألمانيا، والبعث بإشارات مفيدة، كما حدث في إحباط الهجوم المحتمل على المعبد اليهودي في مدينة هاجن.

وأعربت عن اعتقادها بأن الأمن يتوقف أيضا على التعايش الدولي، وقالت إن من المهم لهذا السبب أن تدعم ألمانيا قواتها الأمنية وأن تقدم لها أفضل تجهيزات، وأن توفر لها المال، ولا تعامل الجيش والشرطة بريبة. كان الرئيس الألماني فرانك- فالتر شتاينماير دعا خلال خطبته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة الأسبوع الماضي إلى أن تنهج بلاده سياسة خارجية أكثر صدقا وذكاء وقوة، كدرس مستفاد من فشل المهمة الغربية في أفغانستان.